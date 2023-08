Un bloqueo entre la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, entre La Lizama, en la Ruta del Sol, hasta Puente Sogamoso que cumple más de 35 horas comienza a preocupar a la comunidad del puerto petrolero.



Las autoridades reportan que hay desabastecimiento de gasolina en el municipio, debido a que tienen que cargar este líquido a plantas mayoristas que están ubicadas en la Lizama y en Puente Sogamoso, en donde persisten los cierres.



Siendo así, tres de 18 estaciones ya no tienen gasolina y varias de ellas están al tope, debido a que se suele cargar a principio de mes.

Farid Jones, director ejecutivo de Febecol, contó que se le solicitó al ministerio de minas para que la Refinería de Ecopetrol pueda abastecer ACPM al municipio como plan de contingencia.



"En este momento comienza a escasear en varias estaciones, ya vamos a tener cierres en el día de hoy si no hay paso, si no hay apertura podríamos tener a Barrancabermeja sin combustible el día jueves", explicó.



Al momento hay 50 por ciento de combustible en el municipio, pero por el bloqueo ya la gente está haciendo filas en las bombas de gasolina.



"Tres estaciones se quedaron sin producto, hay unos con inventarios demasiado bajos, y al finalizar mes es más complicado porque siempre se abastece el primer día de cada mes", señaló.



En cuanto a por qué Barrancabermeja, siendo un puerto petrolero no tiene gasolina, el funcionario explicó que existe una normatividad que no lo permite, y las empresas deben salir del municipio a cargar en plantas mayoristas.



"Raro, porque tenemos la refinería ahí, es una normatividad del Ministerio de minas y energía que no permite que carguemos directamente en Ecopetrol, toca a plantas que están a 90 kilómetros de Barrancabermeja".



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.