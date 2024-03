'Es un distractor del pésimo gobierno': Iván Name sobre propuesta de la constituyente

En la cumbre XI de presidentes de Asambleas departamentales del país que se desarrolla en Bucaramanga, Santander, el presidente del Senado, Iván Name se refirió a varios temas como la polémica propuesta de la constituyente que dio a conocer el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, el viernes anterior y las fuertes declaraciones que entregó Iván Mordisco y el apoyo a la campaña presidencial.

Sobre la propuesta de una asamblea constituyente, volvió a pronunciarse, fue enfático en decir que esta declaración del presidente de Colombia no es nada más que un factor distractor de un supuesto mal gobierno.

'Es un distractor del pésimo gobierno que no ha podido estar al nivel de las expectativas, pero si el presidente cree que es una salida, esperamos en el Congreso la ley para que nos la proponga y nosotros la estudiemos y la tramitemos", puntualizó en Bucaramanga.

En cuanto a lo que aseguró en redes el jefe del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco, el presidente del Senado dijo que no iba a especular, pero para bien del país espera que estas declaraciones se aclaren, resaltando que no se le puede creer a un sujeto que viene de un grupo ilegal.

Siendo así, resaltó que quienes deben investigar estos presuntos apoyos de grupos ilegales deben ser las instituciones del poder judicial.

"Me imagino que eso tiene preocupados a muchos, no voy a especular sobre ese tipo de noticias, solo espero que para el bien del país puedan tener un esclarecimiento porque no podemos estar en un ambiente político en donde los referentes sean los denunciantes irregulares, sino las instituciones del poder judicial a las que les corresponde decidir sobre temas como este", dijo Name.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.