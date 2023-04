Un atroz de caso de presunto maltrato animal se registró en Piedecuesta, Santander, con la muerte de al menos 15 perros en diferentes sectores del municipio.



Ambientalistas y animalistas alertaron de caninos que estaban apareciendo muertos y todo se debe, al parecer, por una comida que consumieron en la calle.

No creo que esto sea justo. Envenenan al menos a 15 perros en #Piedecuesta y no es la primera vez. @alcpiedecuesta @mariojcarvajal algo tienen que hacer para que esto no se repita y para que paguen lo que hicieron, ¿ya saben algo? O todo se queda en investigación 🫤 pic.twitter.com/4unoOXR3g7 — Mely Múnera (@MelyMunera) April 24, 2023

Luz Marina Castillo, una animalista que ha hecho denuncias sobre este tipo de maltrato, contó que ha denunciado en varias ocasiones esta masiva mortandad en otros municipios y la Fiscalía no ha hecho correctivos al respecto.



"Fueron muchos, no sabemos en realidad cuántos, porque fueron en varios sitios, la familia lo entierra y no dice nada, es una zona roja, la ley es la de más fuerte, la gente dice ahí, tenga cuidado con esta gente peligrosa", contó en EL TIEMPO.



Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta, habló que de que fueron 12 perros muertos en sectores aledaños a Nueva Colombia. El mandatario pidió investigar esta situación.



Esta no es la primera vez que sucede esto en el área metropolitana de Bucaramanga, en el sector de Porvenir murieron 35 perros envenenados el 20 de febrero y al momento, ni la Fiscalía, ni la Policía ambiental ha hecho nada sobre lo sucedido.

Envenenan 12 perritos en el sector de nueva Colombia y sus alrededores; un acto de depravación y criminalidad de lo peor. Pido a @FiscaliaCol y @PoliciaBmanga iniciar investigaciones ante este triste suceso. pic.twitter.com/a2Mh9795CQ — Mario José Carvajal Jaimes (@mariojcarvajal) April 24, 2023

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de - EL TIEMPO - Bucaramanga.