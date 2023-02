Algo insólito e inusual pasó en Mogotes, Santander, con el entierro y velorio que se le hizo al líder de la Colombia Humana, Gerardo Vázquez.



En video se evidenció que en vez de hacer algo tradicional que es enterrar el cuerpo de una persona acostado en un cementerio, la familia habría decidido enterrarlo de pie.



En un video de un minuto y medio se muestra cómo el cuerpo del líder que fue asesinado el 30 de enero lo bajan a la tierra de manera vertical y sus seres queridos le dan el último adiós con infinidad de oraciones.

Una familia de Mogotes, #Santander enterró a un líder social y comerciante de pie, vean ustedes. Supuestamente se hizo por mantener sus ideales, porque no se le arrodillaba a nadie, eso, según declaraciones del mismo pueblo. Honras fúnebres muy particulares.

Según los habitantes del pueblo, la esposa y hoy viuda del líder y también comerciante fue quien tomó la decisión de enterrarlo de esta manera como sinónimo de mantener sus ideales.



Uno de los habitantes del sector que pidió no dar su nombre indicó que Gerardo jamás se le arrodilló a nadie y fue la razón principal por la que el entierro se desarrolló de esa manera.

"Él tenía antecedentes judiciales por tierras, demandas por minas, tengo entendido. Lo enterraron así porque, al parecer, él no se le arrodillaba a nadie, era una persona con esa ideología", explicó.



Por su parte, la Iglesia católica de Mogotes dio su posición ante las honras fúnebres: "No se llegó a un acuerdo con la familia debido a las exigencias que no corresponden a la visión cristiana de la muerte y la manera de celebrar, la parroquia reitera la disponibilidad de celebrar la eucaristía y sus exequias con la tradición cristiana", puntualizó el párroco Álvaro Rueda. ​