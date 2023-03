Desde hace varios años el Sistema masivo Metrolínea, que le presta servicio de transporte al área metropolitana de Bucaramanga, ingresó a la ley 550 o también conocida como reorganización empresarial debido a varias deudas que se tenían por parte del ente gestor.



Este proceso, según la jefe de gobernanza de la Alcaldía, Sarhay Rojas, llegó a su final y en los próximos días se tiene que definir qué va a pasar con los deudores y acreedores del sistema.



Puede leer: Masiva intoxicación de niños en un jardín infantil del ICBF en Bucaramanga



Esto quiere decir que, la Superintendencia debe definir qué futuro tiene el ente gestor, si entra en proceso de liquidación obligatoria o sigue siendo el representante del sistema de transporte.

La problemática del ente de gestor yace por una deuda de más de 300 mil millones de pesos en fallos y demandas, que la entidad, aparentemente no puede pagar.



Aclaró algo importante para los usuarios y es que la administración debe garantizar la prestación del servicio de transporte público, que no está alineada con el ente gestor.



"Será un compromiso, inclusive en la ley 550 y, aun así, el alcalde decidió subsidiar el transporte en un 50% de estudiantes, deportistas, personas de la tercera edad, entre otros, para sobre llevar el transporte. Las alternativas se deben estudiar y qué pasaría si el ente de gestor se liquida", dijo Rojas.



Puede leer: Con signos de maltrato aparece otro manatí muerto en afluente de Barrancabermeja



La ley 550 implica que cuando las empresas tienen más deudas que ingresos, no pueden cubrir el 100% de sus obligaciones como le sucedió al ente de gestor que fue demandada y sus fallos ascienden a 300 mil millones de pesos, por ende, no tiene el capital para pagar en deudas.



Si en llegado el caso, la superintendencia decide que el ente de control debe ser liquidado, el Ministerio de Transporte tendrá que definir qué va a pasar con el Sistema de transporte Metrolínea.