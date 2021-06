Encrucijada de epidemiólogos y autoridades por mitigar casos covid-19 

Los casos de coronavirus en Santander siguen estando por encima de los 2.500 diarios, según los últimos reportes del Ministerio de Salud.



Incluso, Santander está por encima del Valle del Cauca y se ubica en los primeros tres lugares de las regiones con más casos reportados diariamente.

Hace 20 días, Santander se convirtió en el primer departamento en volver a poner la medida de toque de queda nocturno debido al aumento acelerado de contagios en las ciudades.



Felipe González, gerente COVID-19 en Santander, aseguró que esta medida ha permitido "no sobrecargar a las red hospitalaria frente a las patologías no covid. La medida ha tenido buenos resultados frente a cifras que tienen que ver con los casos de accidentalidad, lesiones comunes y las riñas", indicó el gerente.



Actualmente, las Unidades de Cuidados Intensivos del departamento continúan en alerta roja con una ocupación del 98 por ciento.



Pese a esta medida que ha mitigado el colapso, los casos de covid-19 siguen manteniendo cifras alarmantes.



Para Javier Idrovo, epidemiólogo y docente del departamento de Salud Pública de la UIS, es necesario endurecer las medidas al menos una semana, sin embargo, el médico pide que se haber aislamiento, el departamento deberá contar con un programa social que permita ayudar a las personas más vulnerables durante esos días.



“Es más importante velar por los intereses de la vida y la salud y creo pertinente que deba ser por lo menos una semana, aunque no se refleja inmediatamente pero ayudaría. Si hay que hacer esto pero solo si se apoya económicamente a las personas”, indica el médico.



(Le puede interesar: Asesinaron a joven promesa del fútbol por robarle un celular)



Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ha sido enfático en avanzar con la reactivación económica y por ende, ha intensificado el programa de pruebas gratuitas y ha acelerado el ritmo de vacunación.



"Actualmente implementamos medidas, aprobadas por el Ministerio de Salud, para disminuir los contagios y avanzar en la reactivación económica y la recuperación de puestos de trabajo. En este momento el cuidado individual es fundamental, todos debemos entender que si usamos tapabocas y evitamos la aglomeraciones podemos proteger nuestra vida y la de nuestros cercanos", le dijo el Alcalde a EL TIEMPO.

Por su parte, Barrancabermeja es la primera ciudad del departamento que ha implementado nuevas medidas para frenar los casos covid-19.



Con un 'Pacto por la vida' efectuaron una alianza entre entidades gubernamentales y privadas para volver al teletrabajo y aplicar de nuevo el pico y cédula. Esta medida será por dos semanas con el fin de mitigar y evaluar el ritmo de contagios.



"Le apuntamos a disminuir al máximo el encuentro de personas, la refinería de Ecopetrol envió a sus administrativos a teletrabajo, la Arquidiócesis suspendió las misas presenciales, tenemos el pico y cédula y toque queda y estamos contemplando algunas medidas adicionales", indicó Alfonso Eljach, alcalde de Barrancabermeja.



El próximo seis de julio se reunirán alcaldes, gobernador y médicos en un nuevo Puesto de Mando Unificado donde determinarán su continúa el toque de queda o si por el contrario, suspenden la medida.



BUCARAMANGA