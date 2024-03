En video: Rodolfo Hernández confirma que tiene cáncer terminal y rompe en llanto

Duro momento en el que Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, rompe en llanto y confirma que tiene cáncer terminal.

Sus declaraciones se originaron en medio de una audiencia de terminación de pruebas y alegatos finales en el que se definirá si Rodolfo Hernández será absuelto o condenado por el escándalo Vitalogic y las basuras en Bucaramanga.

La audiencia continuará a las 3:00 p.m. de este 14 de marzo. Pero antes de finalizar la primera parte en el que se escucharon los testimonios, Hernández agradeció al juez por permitir ser atendido por el médico en medio del encuentro virtual.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias, atendieron mi llamado de que el médico me atendiera. Tengo cáncer terminal, (llora) gracias por haber dejado que me atendiera. De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice", dice en audiencia en el que resaltó que es inocente y solo se tenía el interés de que Bucaramanga tuviera un mejor futuro en las basuras.

Su diagnóstico

En mayo del 2023 los médicos del Hospital Internacional de Colombia, HIC, confirmaron a través de un comunicado que Rodolfo Hernández tenía un tumor en el colon.

En ese momento no se tenía claro su gravedad o avance del tumor, sin embargo, dejaron claro que debería someterse a múltiples tratamientos, lo que dejaba la puerta abierta a que fuera cancerígeno.

Tratamiento multidisciplinario: ¿qué significa?

"Discutimos cuál es la mejor opción para el paciente, si quimioterapia, radioterapia, o se opera, o hay que hacer estudios especiales, cada tumor es diferente", dice un experto.

Jonathan Cáceres Prada, director médico del Hospital Internacional de Colombia, HIC, dijo a través de un video que Rodolfo Hernández debió a someterse a un tratamiento multidisciplinario, tras tener un tumor en el colon.

Expertos aseguran que, cuando ya hay un diagnóstico de cáncer, esta terminología se refiere a un grupo multidisciplinario de oncólogos de más de 20 personas; entre esos, oncólogo clínico (no opera, pero da la quimioterapia, o formula tratamientos médicos), el cirujano oncólogo, los médicos oncólogos radioterapeutas, oncólogos clínicos (dan el tratamiento médico).

Este equipo también tiene profesionales en psiquiatría, trabajadora social, psicología para apoyar al paciente con su diagnóstico.

La operación

Hernández fue sometido a una drástica cirugía en septiembre del 2023 para extraerle la masa cancerígena que afectaba su colon.

En medio de la intervención presentó serias dificultades de salud, entre esas, una peritonitis que lo obligó a permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.

Testimonios relataron, en su momento, que el excandidato presidencial estuvo a punto de morir por su complicación y su edad.

Fuentes cercanas le dijeron a este medio que Rodolfo Hernández tiene cáncer en etapa cuatro.

¿Cómo se enteró? Rodolfo Hernández habló de su enfermedad

Rodolfo Hernández manifestó que empezó a sentirse lleno, como si comiera en exceso, pero lo extraño es que esos dolores ocurrían cuando no había comido absolutamente nada. En un chequeo médico, al exalcalde le informaron que tenía anemia y que estaba perdiendo sangre.

Usted tiene úlceras o cáncer”, contó Rodolfo Hernández que le manifestó el doctor que lo atendió.

Tras unos análisis, le informaron a Hernández que padecía cáncer de colon.

“Si yo no me doy cuenta del cáncer, llega un momento en que el cáncer avanza tanto que no tiene reversa. Pero de aquí a que eso se desarrolle, me dijeron los médicos, serían 6, 7, 8, 10 años. Entonces, todo lo que usted viva de ahora en adelante es ganancia”, dijo en una entrevista publicada en sus redes sociales.

El político santandereano dijo que se fueron dos etapas: una es quimioterapia. “La gente le tiene pánico. En el cerebro está metido que es lápida, se va a morir, es estar como un cadáver”, contó.

También manifestó que debió cambiar sus hábitos alimenticios y de vida.

