En video cuando pescador cayó al río y desaparece, no sabía nadar: siguen buscándolo

Jefferson Alejandro Otero Aceros, un comerciante de 30 años de edad y pescador aficionado, está desaparecido desde hace más de 24 horas luego de que lograra sacar un pez del río Sogamoso, a la altura de Betulia, Santander.

Los hechos fueron grabados, precisamente en el momento en que Jefferson cayó al río, al parecer, esta persona no sabía nadar, según se escucha en la pieza audiovisual.

El video registra cuando Jefferson capta un pez de ese afluente y luego pierde el control y cae al río.

El joven fue arrastrado por el río Sogamoso y desde ese instante no se tiene razón del santandereano.

La familia, los amigos y las autoridades como defensa Civil están en la búsqueda del joven de 30 años de edad.

"Él no sabe nadar, no sabe nadar, no sabe nadar, Alejandro", repite una mujer en varias ocasiones quien grababa y se sintió desesperada cuando el joven cae al gua.

El joven de 30 años no sabe nadar

Javier Benítez, compañero de Jefferson Alejandro, relató lo que sucedió: "estaba al borde de un barranco, sacó la dorada, le dio la espalda al río, la dorada se soltó a lo que se agachó metió el pie detrás de un palo, se cayó y se hundió".

"Él se tropezó con un tronco, yo comencé a gritar, no sabía nadar, había mucho remolino, se hundió, no sabemos si al caer se pegaría, fue tan rápido", dijo Jenifer Saldaña, esposa de Jefferson Alejandro.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga