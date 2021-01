En un día completaron el dinero para tratamiento del papá de la actriz

En menos de 24 horas la familia de la actriz Paola Moreno logró recolectar los 150 millones de pesos que necesitaban para comprar la planta del tratamiento Ecmo para salvar la vida de su padre.



(En contexto: Reconocida actriz pide ayuda para tratamiento de su papá con covid-19)

El padre de la actriz es Henry Octavio Moreno, un magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santander que hoy está intubado en el Hospital Internacional de Colombia mientras lucha contra el covid-19.



Paola había hecho un angustioso llamado por sus redes sociales porque el tratamiento que debe hacerse su padre necesita una planta que no está disponible en ninguna ciudad por la alta demanda que tiene en pacientes covid-19.



La única opción que tenían era comprar una planta y donarla a la clínica para que pudieran hacerle el tratamiento Ecmo a su papá y lo pudieran utilizar más pacientes.



"Se me ocurre que podemos hacer una donación masiva para que alcancemos a reunir el dinero que se necesita y donemos ese dinero a la clínica para que la clínica compre la consola y llegue a manos de ellos y le puedan hacer la terapia, no solo a mi papá, sino a todos los pacientes que esperan esto", dijo Paola en sus redes sociales.



En las últimas horas anunció por sus redes sociales que lograron recolectar el 100 por ciento de lo proyectado y que incluso podrán intentar comprar otra planta para otros pacientes.



"¡Lo logramos! tenemos el dinero para poder comprar la consola y donarla a la clínica pero además de eso, quiero darles las gracias porque sin la ayuda de todos ustedes no hubiera sido posible y contarles que por tema de la contingencia el equipo no le cobran Iva así que el valor es menor y podemos, no solamente comprar esta y donarla, sino que tenemos más dinero para donar", indicó la actriz.



(Lea también: Inconformidad por funcionamiento de peaje en vía 4G sin terminar)

El tratamiento de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (Ecmo), es utilizado para pacientes covid-19 para desinflamar los pulmones.



"Los pacientes graves por covid-19 que inician con este tratamiento de forma oportuna requieren en promedio entre tres y cuatro semanas para mejorar y desinflamar sus pulmones", indicaron desde la Fundación Cardiovascular de Colombia donde lideran esta terapia que reemplaza la función de los órganos.

BUCARAMANGA