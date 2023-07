En el Kilómetro 5, vía a Matanza - Bucaramanga, por el barrio Bosconia, en el río Suratá, se halló un cuerpo desnudo y flotando. El cadáver que aún no ha sido identificado tenía un hueco en el cuello y otras heridas en el brazo.



El cuerpo de Bomberos, que estuvo en el lugar, descarta que la muerte se haya dado por sumersión.

Recibimos solicitud de apoyo por parte del grupo del CTI de la @FiscaliaCol para rescatar un cuerpo en el Km 7 vía Bucaramanga-Matanza en aguas del río Suratá, se desconocen las causas de su deceso pic.twitter.com/J5iBdp9VSa — Bomberos de Bucaramanga (@BomberosBGA) July 12, 2023

"Se hace el levantamiento del cuerpo, se desconocen las causas, pero se presentan unas lesiones considerables que están siendo materia de investigación, se encontraba en total desnudez, y las personas que estaban en el lugar manifestaron no conocerlo", dijo el capitán Jorge Peña.



Debido a que el cadáver estaba totalmente desnudo no tenía documentos y no se ha podido identificar.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO -Bucaramanga. ​