Decretan alerta en Piedecuesta, Santander, por la temporada invernal

Las autoridades de Piedecuesta, Santander, se declararon en alerta debido a la temporada de lluvias que podría causar emergencias y afectaciones en el municipio.



(Lea también: Esposa de hombre hallado muerto en alberca sería principal sospechosa)

"Los habitantes de Piedecuesta son corresponsables de la gestión del riesgo y deben actuar con precaución, solidaridad y autoprotección tanto en lo personal como en lo de sus bienes, acatando lo dispuesto por las autoridades”, señalaron voceros de la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, al instar a la comunidad a estar atenta y a brindar información oportuna sobre su situación de riesgo.



(Además: Santa Marta estudia aplicar una cuarentena estricta durante 15 días)



Entre las recomendaciones de las autoridades a la población para evitar tragedias durante las precipitaciones están: no desarrollar actividades en las zonas de fuentes hídricas, que las personas que habiten cerca a taludes se mantengan alerta en caso de una avalancha, que no arrojen basuras a la red de alcantarillados limpia y no construir en zonas de alto riesgo.

NACIÓN

Más contenido de Colombia:

-Denuncian otra masacre en Cauca: asesinan a cinco personas en Argelia



-Internamiento preventivo para menor por presunto abuso de su abuela



-Menor reclutado en Antioquia se fugó de sus captores