Una mujer cuenta a través de sus redes sociales que fue víctima, al parecer, de recibir escopolamina por parte de un conductor de InDriver en Bucaramanga.



En las historias de la red de Instagram relató que sobre las seis de la tarde del martes salió de su trabajo para su casa. Por lo general, siempre toma un Uber, sin embargo, en esta ocasión estaba en tarifa alta y decidió usar la otra plataforma de transporte.

Al subirse al vehículo, contó que le tocó un conductor aparentemente amable y de edad. En el camino, el señor le pidió el favor de hacerle una transferencia en Nequi, y ella por querer ayudar no se negó y tomó el celular.



Al momento de haber tocado ese aparato electrónico describió que comenzó a sentir que su lengua se dormía, los ojos le pesaban y tenía mucho mareo.



La mujer alcanzó a reaccionar y llamó a su esposo a notificarle que se sentía muy mal. Ante el desespero, la víctima indicó que logró bajarse del vehículo y en medio de una vista borrosa, con náuseas logró llegar de nuevo a la oficina.



"Se me empezó a dormir la lengua, los ojos me pesaban, y me dio mucho mareo, me aventé del carro. Empecé a correr, pero no veía nada, solo luces y luces. Al final por gracia de Dios llegué nuevamente a mi oficina", dijo.



Explicó que se dirigió a la clínica y en ese lugar pudo evidenciar muchos casos similares. A través de líquidos suministrados pudieron regularla y los médicos, según ella, cuentan que, aunque no se supo qué sustancia fue la que le dieron, fue en mínimas porciones.



EL TIEMPO se contactó con InDriver Latinoamérica, pero, está a la espera de la versión de esta plataforma en Colombia.