La naviera más importante de Colombia suspendió sus operaciones en el río Magdalena

Desde la semana pasada, las embarcaciones que cruzan el río Magdalena vienen denunciando que han sido atacadas con armas de fuego, al parecer, por grupos al margen de la ley, a la altura del sur de Bolívar.



Además, que hombres armados se han subido a las navieras a entregar panfletos y a extorsionar a los tripulantes.



Ante esta situación y la falta de seguridad, una de las navieras más importantes del país en navegabilidad decidió suspender sus labores y recorridos. La entidad pidió no revelar su nombre, pero miembros de esta aseguran que las autoridades no se están haciendo cargo de estos atentados contra los tripulantes.

'Autodefensas Gaitanistas' han atacado a navieras. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Esta naviera es de las más importantes en Colombia, pues transporta el 60 por ciento de la carga por el río Magdalena.



"Vamos a parar operaciones a partir de ahora, no vamos a mover carga por el río Magdalena, somos la compañía más grande, transportamos el 60 % de la carga por el río magdalena y eso es hasta que garanticen la seguridad de los trabajadores, por la falta de acción de las autoridades, no vamos a poner en riesgo a nuestros trabajadores ante la falta de acción, postergan todo", dijo un vocero de la entidad.



Una de las peticiones de la empresa era garantizar la seguridad en la navegabilidad del río Magdalena, y se programó una supuesta reunión entre las navieras y la Armada, pero fue aplazada para la próxima semana. Esta fue una de las causas de la suspensión de trabajos, ya que el Gobierno no estaría entregando garantías.



Esta situación es preocupante porque, aparentemente, no se había suspendió en la historia de Colombia el movimiento de carga por este afluente. ​

Esta naviera, que decidió suspender sus labores, dio a conocer que mueve 1'800.000 toneladas de carga al año y es, prácticamente, la más importante del país.

Rechazo de agremiaciones

Desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) Se rechazó tajantemente las amenazas y ataques que han recibido las navieras por parte de grupos al margen de la ley.



"Dichos hechos violentos han puesto en riesgo la vida no solo de las personas que trabajan en esta actividad fundamental para garantizar el abastecimiento de los energéticos en el país, sino también de las comunidades aledañas, en una violación contundente a los derechos humanos".





La ACP condenó que estén sucediendo casos de extorsión y terrorismo en el río Magdalena.



Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se garantice la seguridad e integridad de quienes trabajan en estas operaciones y de las comunidades vecinas.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga

Escríbeme: melmun@eltiempo.com