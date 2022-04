A una hora y media de Bucaramanga está ubicado el embalse de Topocoro, un atractivo turístico que está junto a la construcción de la hidroeléctrica de Hidrosogamoso de Isagén.



Este espejo de agua abarca 7.000 hectáreas que convergen a seis municipios santandereanos y al parque natural Serranía de los Yariquíes, una reserva ecológica.

Su clima de 25 grados centígrados, la gastronomía que se puede conseguir en restaurantes aledaños y el majestuoso paisaje, lo hace único en el departamento.



Según cifras de la Gobernación, actualmente hay nueve empresas que cuentan con el registro de Turismo y operan los recorridos náuticos, gastronomía, hoteles y transporte.



“Se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes del departamento. Y hemos venido desarrollando una ruta turística en el departamento que incluye la visita a este lugar como una oferta natural”, dijo Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura y Turismo.



Justamente en la reciente Semana Santa, al departamento ingresaron más de cien mil turistas que tenían como destino visitar el embalse.



Empresas náuticas ubicadas en zonas aledañas al embalse ofrecen desde alquiler de pontones, motos acuáticas, hasta venta por puesto para hacer el recorrido que podría tardar hasta cuatro horas. El funcionamiento de estos comienza sobre las 7 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde.



Dentro de la reglamentación del alquiler incluye un conductor para la embarcación con el fin de evitar accidentes dado que el consumo del licor no está prohibido.



Hay una zona exclusiva para que los turistas se bajen de la embarcación y puedan tomar un baño.

“La idea es que lo hagan de la manera legal, que se hagan de una oferta bajo todos los parámetros de la ley, que sea una oferta segura para el turista”, indicó la Secretaria de Cultura y Turismo.



Tal y como sucede en el denominado Cholón en Cartagena donde decenas de yates y lanchas llegan con música, licor y baile a parquearse a pasar una tarde, está sucediendo en Topocoro.



Es común ver decenas de embarcaciones donde se efectúan estas fiestas, hecho que no está prohibido, sin embargo, por el auge de las mismas debieron poner en funcionamiento un CAI fluvial que monitorea este espejo de agua, pero las autoridades piden refuerzos.



Desde el 2019, la secretaría del Interior de Santander ha elevado una petición al Gobierno nacional para que asigne un inspector fluvial y evitar alguna situación lamentable.



“Se han recibido numerosas peticiones por parte de la comunidad y de los organismos de seguridad y control, en cuanto el incremento de actividades económicas no permitidas y actividades acuáticas como piques, llevando esto a un aumento de riesgos de toda índole, sin la posibilidad de determinar responsabilidades directas frente a situaciones imprevistas o de emergencia”, indicó el Secretario del Interior, Jhon Jaime Ruiz.



A la fecha no han recibido respuesta sobre este inspector fluvial que piden para reforzar la labor que hace la Policía de Santander de “mantener el control de las empresas y embarcaciones que ejercen actividades comerciales, turísticas y demás actividades que involucran el uso de embarcaciones a motor, con el fin de que estas se realicen de acuerdo con la normatividad y las restricciones establecidas en el plan de ordenamiento del embalse”, asegura Ruiz.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BUCARAMANGA