El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, estuvo en Floridablanca, en donde anunció una preocupante cifra de elefantes blancos en Santander, son 78 catalogados de esa manera y 47 como proyectos críticos, que en total se suman 125 obras inconclusas, que equivalen a $838.699 millones.



Puede leer: Solo promesas: los 5 acueductos con los que políticos han desfalcado a Santander



Un dolor de cabeza se ha convertido el elefante blanco los puentes vehiculares en sitios críticos de la vía nacional entre Curos y Málaga, a la altura del municipio de Santa Bárbara.

Una obra de nunca acabar y que tiene la fe pérdida de más de 99 mil habitantes de la provincia García Rovira, que equivalen a 12 municipios.



Esta obra inconclusa tuvo la inversión de 118.301 millones de pesos, pero no se ven por ningún lado, pues llueve y se cierra la vía de inmediato por caída de rocas, pérdida de banca, derrumbes, entre otras dificultades.

La Contraloría General de la República tiene identificados en el departamento de Santander un total de 125 proyectos considerados como #ElefantesBlancos u obras inconclusas y proyectos críticos, por un valor de $838.699 millones. #ControlEnLasRegiones pic.twitter.com/x0QjqWgSJx — Contraloría General (@CGR_Colombia) March 22, 2023

Portales de Metrolínea terminados, pero nunca en funcionamiento

Otro dolor de cabeza está ubicado en Floridablanca, pero que afecta a toda el área metropolitana de Bucaramanga, es el famoso y nunca terminado Portal de Papi Quiero Piña. En el lugar de la obra solo hay vigas, desde hace más de 10 años, en un espacio que no se usa y no avanza por falta de presupuesto.



En su momento, se asignaron $98.499 millones de pesos, y actualmente se necesita presupuesto del ámbito nacional para que la obra se reinicie.



"Tiene un avance físico de solo 24 % y financiero de 41 %. Es considerado como

obra inconclusa", dice la Contraloría.



A esto se suma los portales del Norte y Girón. El primero es catalogado como proyecto crítico y el segundo como elefante blanco, este último tiene un valor de 68.346 millones de pesos. Estas dos obras ya están terminadas, pero no están funcionando.





Lea también: Video muestra extraño fenómeno en el río Chicamocha, se puso de color rosado



"El estado de estos proyectos viene generando a la población de Bucaramanga y

su área Metropolitana (Floridablanca, Piedecuesta y Girón), dificultades y

afectaciones en la movilidad y una consecuente afectación en materia social,

como el incremento del transporte informal. Se suman a esto otros problemas del sistema de transporte masivo, que van desde fallas para la recarga de tarjetas, escasas rutas y falta de alimentadores, que hacen que la ciudadanía opte por otras formas de movilización", explica el ente de control.

Facebook Twitter Linkedin

La obra del portal 'Papi Quiero Piña' es un elefante blanco para Floridablanca Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Por solicitud de la @AuditoriaGen, la @CGR_Colombia decretó la Intervención Funcional Excepcional a la @ContralSantand1 en el proceso de responsabilidad fiscal contra la alcaldesa del municipio de Suratá (Santander). #ControlEnLasRegiones pic.twitter.com/QCueEbFdOL — Contraloría General (@CGR_Colombia) March 22, 2023

Hospitales y clínicas nunca terminadas

Los elefantes blancos y proyectos críticos están en Bucaramanga, Girón, Floridablanca, San Gil, Los Santos y Mogotes.



La principal obra que está inconclusa y en rojo es la Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander, HUS. Actualmente presta servicios en un 70 %. La falta de planeación sería la causa de que no se termine esta obra. En un principio costó $6.061 millones y hoy vale $13.345 millones.



Los hospitales de San Gil y Mogotes iniciaron sus obras hace cuatro años y a la fecha solo serán entregadas en obra negra.



"Está igualmente la Unidad Materno infantil de Floridablanca, donde después de

11 años de haberse firmado el primer contrato y luego de cuatro fases en las que

se han invertido $38.000 millones, a la fecha no presta servicio a la comunidad por falta de habilitación de servicio".



Los hospitales de estos municipios iniciaron a construirse entre los años 2012 y 2019. Las autoridades indicaron que el panorama es desolador para que se ponga en marcha su funcionamiento.



"Girón: inició con un valor de $58.000 millones y pasó a 71.000 millones. Floridablanca: Pasó de $13.924 millones a $38.338 millones. San Gil: $23.000 millones y para terminar la Fase 2 se requieren $20 mil millones. Los Santos: de $7.381 millones a $10.098 millones. Mogotes: de $5.178 millones a $25.000 millones para la fase 2".

Facebook Twitter Linkedin

Hay una capacidad de 90 personas y diariamente reciben más 180 pacientes. Foto: Suministrada

Puente Hisgaura

El famoso puente atirantado o conocido como Hisgaura, ubicado entre San Andrés y Málaga, en la provincia García Rovira, se tiene una responsabilidad fiscal de $45.302 millones.



"En el primer caso, por deficiencias y daños en la construcción del puente Hisgaura, la CGR adelanta un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $23.308 millones de pesos. De otro lado, la CGR adelanta un proceso ordinario de responsabilidad fiscal por irregularidades en otras obras de la vía Málaga-Los Curos, en este caso por $21.994 millones". La responsabilidad fiscal llevó a que se adelante una indagación preliminar en la Contraloría de Santander.

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del puente Hisgaura durante las pruebas de patología. Foto: Sacyr

Facebook Twitter Linkedin

vía Curos Málaga. Foto: Invías.

Aeropuerto Barrancabermeja

El aeropuerto de Yareguíes, ubicado en Barrancabermeja, habría tenido presuntas irregularidades en su contratación.



La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $3.758 millones. Según el ente de control la misión del contrato no se cumplió, pues se basaba en la rehabilitación de la pista y de las calles de rodaje.



Al parecer, se presentaron deficiencias de control de calidad. "Debilidades en el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas por parte del contratista, lo que ha llevado al deterioro prematuro de la pista y calles de rodaje que presentan

fisuras, situación que pone en riesgo la inversión realizada y los niveles de

servicio del aeropuerto".

Facebook Twitter Linkedin

Aeropuerto Yariguies, de Barrancabermeja Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO Bucaramanga

Twitter: Melymunera