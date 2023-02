Ante la creciente ola de atracos masivos que se vienen registrando en Bucaramanga, expertos aseguran que al próximo alcalde de la capital santandereana se le exigirá principalmente en materia de seguridad, pues entre los ciudadanos hay una creciente desconfianza hacia las autoridades.



El segundo llamado por parte de la ciudadanía para el nuevo mandatario es a atender la problemática del microtráfico, principalmente en lugares neurálgicos. Se dice que el área metropolitana se convirtió en un 'escampadero' de capos y esto ha llevado a que se generen disputas y aumenten los homicidios.

La seguridad es el primer renglón de discusión política de todos los municipios, todos están en contra del alcalde por el tema de seguridad, va ser difícil que se logre posicionar en esa dinámica. Las cifra de hurto a personas está alta, pero debe afrontar la lucha abierta contra el narcotráfico, la ciudad es escampadero de los narcotraficantes, y requiere un escenario de diálogo con el Gobierno Nacional", explica el analista político, Giovanny Monroy Yoko.



El tercer reto es el desempleo, pues, aunque la ciudad ha tenido buen desempeño en este ítem, la ciudadanía siente que los indicadores han aumentado.



"El principal problema a resolver es un tema de robos, homicidios, cultura ciudadana, y de segundo lugar, el desempleo, quien logré seducir con fórmulas innovadoras podrá llegar ", dice Julio Acelas, otro politólogo de Santander.



Existe una lista interminable de opciones para la Alcaldía, pero los movimientos se dividen en empresarios, concejales, alternativos y de opinión. En su mayoría, se irían por el proceso de firmas, sin embargo, es muy temprano para determinar quién clasifica y quien desiste de ejercer la administración.

Los concejales que quieren volverse alcaldes

Robos en manada y a plena luz del día ya lo hemos visto en el Diamante 2 en varias ocasiones. Es como si la autoridad se quedará dormida mientras la delincuencia sigue avanzando con toda tranquilidad.



Si no ponemos mano dura no habrá un solo lugar libre de delincuencia en Bga. pic.twitter.com/o62WcvteES — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) February 23, 2023

Jaime Beltrán, es un concejal que tuvo la segunda mejor votación en las anteriores elecciones de la Alcaldía de Bucaramanga en el que quedó Juan Carlos Cárdenas.



Es un pastor que pertenece al Partido Colombia Justa Libre y por varios años ha sido concejal de la ciudad de los Parques, destacando sus investigaciones con los niños de alquiler, irregularidades en las ambulancias, entre otros.



Otro corporado es el concejal del Partido Verde, Carlos Felipe Parra, muy allegado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y un político muy controvertido por hacer viral a través de redes supuestas irregularidades en volteo de tierras de Fredy Anaya, contralor o ex contralor de Santander.



Fabián Oviedo, fue concejal del Partido Cambio Radical hasta el 28 de junio del 2022. Fue uno de los corporados que luchó por la construcción del Bienestar Animal en Bucaramanga.

¡Bucaramanga tiene ciudadanía! 💛💚



Anoche estuvimos escuchando las perspectivas de expertas en ordenamiento territorial, preparandonos para el debate de la revisión POT que tendremos en el Concejo.



Muy emocionante ver a tantos ciudadanos preocupados por su ciudad. pic.twitter.com/rrAXmD8VRf — Carlos Parra (@CarlosParraBUC) February 24, 2023

Alimentamos nuestro sueño de un país distinto con las ideas del Ingeniero, ahora debemos hacer un control político serio para lograrlo. @ingrodolfohdez pic.twitter.com/wbO1MCBiQa — Fabian Oviedo (@FabianOviedoP) June 20, 2022

Allegados al actual alcalde de Bucaramanga

Carlos Sotomonte, quien hasta hace unas semanas estaba con el apoyo de Juan Carlos Cárdenas, pero por razones internas se desligó del mandatario, es uno de los prospectos a lanzarse como alcalde. Él ha sido una voz defensora del páramo de Santurbán, e incluso tuvo un cargo en la administración actual en temas ambientales.



José David Cavanzo, que fue el jefe de gobernanza de la administración de Juan Carlos Cárdenas, es otra opción para que los bumangueses voten, pero aún no se tiene claro desde qué sector podría apoyarse, se presume que desde la parte empresarial y ganadera.

Carta abierta a los Bumangueses, a cada barrio y vereda iremos para conversar y escucharnos, para mejorar y construir el Programa de Gobierno de mayor participación y difusión en la historia de #Bucaramanga. pic.twitter.com/JzwyUiOwe5 — Carlos Sotomonte (@CarloSotomonte) November 29, 2022

Desde la academia aparece una apuesta que puede sorprender



Se trata de Diego Tamayo, rector de la universidad Uniciencia, Con 32 años es una figura emergente en la política y que podría a llegar a cambiar la dinámica de juego en las elecciones para la Alcaldía de Bucaramanga.



Otros

Se escuchan las voces del hoy senador Horacio José Serpa, hijo del político fallecido el exgobernador, Horacio Serpa. Este dirigente buscaría el aval por el Partido Liberal.



Otro en el sonajero es el veedor Manuel Parada, conocido en Twitter como Manolete, quien se ha encargado de realizar varias denuncias. Este posible candidato se iría por firmas.



Luis Roberto Ordóñez, es un empresario y ha sido contratista de varias administraciones. El TIEMPO pudo conocer que es muy cercano al ingeniero Rodolfo Hernández, y se dice que fue uno de los que financió la campaña del ex alcalde.



Se escuchan las voces de Consuelo Ordóñez, Miguel Ángel Sánchez y el médico y empresario Sergio Prada.

“Gracias por tu vida, papá” - Horacio José Serpa https://t.co/yYwPGk5np2 — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) November 4, 2020

Firmes, porque se que nos espera algo mejor pic.twitter.com/BCjsr8KwlB — manolete (@manolete) January 30, 2023

Terapia integral de rehabilitación, la familia unida es vida pic.twitter.com/ioboAlLh7r — Sergio Prada (@sergiopradabga) March 6, 2022

El análisis

La mayoría de los prospectos como candidatos le apuntan a hacer mala campaña en contra de la actual Alcaldía con las funciones, trabajo e imagen de Juan Carlos Cárdenas.



Los prospectos mencionados en su mayoría, hasta el momento no tienen un padrino político, y se irían en la mayoría de los casos por firmas, creando movimientos independientes.



Según Yoko explicó que se está originando una lectura equivocada en creer que Juan Carlos Cárdenas no tiene capacidad de movilizar un electorado. Dijo que el actual mandatario tiene ganancia en las comunas y el pensar en que no va ser fuerte es un error que están cometiendo la mayoría de posibles candidatos.



"Muchos sectores se van a encontrar en la orilla contraria de donde esté Rodolfo Hernández. La clase política tradicional se ubicaría en espacios diferentes, en razón a ataques de Rodolfo a la administración. Ahora, en los estratos más populares de Bucaramanga existe una buena aceptación de Cárdenas, gran parte de la inversión está ligada a esta población y vemos que los que votan, en gran parte son esos sectores, plantear la campaña de pegarle al gobierno actual, creo que puede ser una estrategia equivocada".



Por su parte, Julio Acelas, indicó que por ocho años hubo un lenguaje de anticorrupción y al principio gustó, sin embargo, hay varias aristas que dejaron desilusionada a la ciudad.



Apuntó que Cárdenas tendrá un punto negativo por la percepción que tiene la comunidad de su administración.



"Los continuistas de Cárdenas, están en un escenario muy difícil porque tiene el 80 por ciento de desfavorabilidad", puntualizó Acelas.