El youtuber Dominic Wolf, es un alemán que vive en Bucaramanga y desde que se decidió quedar en Colombia se ha encargado de dejar en alto el país a través de su contenido digital mostrando todo lo lindo que tiene la tierra.



Puede leer: ¿Por qué Dominic Wolf, 'youtuber' alemán, no volverá a ponerse la camisa de Colombia?



En muchos de sus videos portaba con orgullo la camiseta de la selección, mostrando que a pesar de haber nacido en otro país se siente feliz de vivir en Colombia.



En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) envió un comunicado al youtuber solicitándole que debe borrar todo contenido que porte la camiseta, ante esto, Dominic le confirmó a EL TIEMPO que con su equipo se puso a revisar y eliminó, al menos 30 videos para evitar tener problemas legales.

Facebook Twitter Linkedin

Dominic Wolf. Foto: Tomada de Instagram

Usar la camiseta para mí fue como una identidad con Colombia, fue un signo patrio, fue con orgullo, fue una prenda de vestir. Me siento triste, decepcionado, me sentí amenazado FACEBOOK

TWITTER

"Usar la camiseta para mí fue como una identidad con Colombia, fue un signo patrio, fue con orgullo, fue una prenda de vestir, fue la primera conexión que hice con Colombia, en el 2014 cuando bailaban en el mundial. Fue mucho trabajo con mi empresa, hay un equipo detrás, Me siento triste, decepcionado, me sentí amenazado, fue un comunicado bastante fuerte, bastante triste, con esto ya entendí que la camiseta no es un signo patrio", dijo en EL TIEMPO.



Contó que su sueño era que la selección Colombiana lo contactara para otras cosas como una invitación a un partido y no por tener problemas de derechos de imagen o autor.



Además, por que lleva más de ocho años haciendo este tipo de publicaciones mostrando la cultura del país sin ningún motivo de llevarse algo a cambio.

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía de Dominic Wolf en su regreso a Colombia. Foto: Instagram: dominiccolombia

No entiendo cuál es el problema conmigo, cualquier colombiano la usa, yo he llevado en alto el nombre de Colombia, yo quedé em shock. Ya borré los videos, fueron más de 30 videos. FACEBOOK

TWITTER

"No entiendo cuál es el problema conmigo, cualquier colombiano la usa, yo he llevado en alto el nombre de Colombia, yo quedé en shock, acepto la ley, respeto la ley, recibí el comunicado, no sé qué tanta razón tiene, pero quiero evitar problemas legales, Ya borré los videos, fueron más de 30 videos. Yo solo quería expresar mi decepción y tristeza por ese comunicado", expresó el alemán.



Dijo que a pesar de este incómodo momento, seguirá realizando otros videos mostrando y enalteciendo el país, pero con otras camisas alusivas al país.



"Yo tengo un corazón, seguiré apoyando la selección, pero estoy decepcionado de la selección Colombiana de Futbol. Espero que pase un tiempo y me pueda calmar, porque fue fuerte. Seguiré con mi trabajo, para mí la selección son los talentos colombianos", expresó a este medio.



Dominic no solo genera contenido en sus redes sociales, también tiene una marca de ropa. Y, además, tiene una fundación para ayudar a personas con bajos recursos y creó una agencia de turismo llamada Wolf Tours Colombia para que personas extranjeras vengan a ese país.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga​