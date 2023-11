El primer carro cisterna para suministrar agua potable llega a Cimitarra, Santander

El pasado lunes festivo se presentó un derrame de crudo en Cimitarra, Santander. Aparentemente, manos criminales afectaron el lugar y la quebrada la Loca es la que está recibiendo este líquido- Este afluente conecta con la Atoroa, otro afluente que surte agua al municipio.



Ecopetrol y Cenit anunció desde la noche anterior que se activó el plan de contingencia en la zona.

Se conoce que al rededor de 22.000 personas se encuentran sin agua en la zona, debido a que se cerró la bocatoma principal que surte el acueducto de Cimitarra y es que no hay certeza si el agua se alcanzó a contaminar.



Luego de un par de días, llegó el primer carrotanque con 10 mil galones de agua y luego de su llegada se empezó a suministrar el líquido con familias de la localidad, quienes llegaron con recipientes para abastecerse.



“Nosotros no podemos activar la bocatoma principal hasta que no tengamos un reporte de 100% de tranquilidad por parte de Cenit. Por esa razón le solicitamos el apoyo en la renta de camiones cisterna durante cuatro o cinco días que duraría la emergencia, porque así es imposible continuar con las clases. Requerimos el agua potable en el hospital y todos los centros médicos", dijo Henry Riaño, alcalde de Cimitarra.



Por su partej, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Cimitarra informó que está a la espera de los resultados de las primeras pruebas que se realizaron en el acueducto, las cuales deberían estar listas en unas cuantas horas. Sin embargo, para determinal que el agua esté limpia, se deben realizar otras pruebas.



Hasta ahora, se sabe que, de acuerdo con la la información de la empresa petrolera, al principio se reportó una fuga de nafta en el poliducto Sebastopol - Santa Rosa, Cimitarra.



Esta situación también fue reportada por la comunidad, ya que en algunos sectores aseguran que el agua ya está llegando afectada y contaminada con el crudo.



"La compañía hace un llamado a las comunidades para que se abstengan de acercarse al lugar del incidente y eviten encender fuentes de calor como fogatas, hornillas y estufas. Igualmente, a no hacer uso de teléfonos celulares, y no utilizar el agua proveniente de las fuentes hídricas afectadas, hasta tanto culminen las labores de atención del evento", dice Ecopetrol .

