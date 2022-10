La subida sin medida del precio del dólar preocupa a muchas economías. En el sector ganadero hay dos caras a este factor.



Desde la Federación de Ganaderos de Santander, Fedegan, se explica la parte favorable y la que perjudica la economía de su gremio.

Lo positivo de que el dólar hoy esté en $4.929 es el comercio, ya que a mayor tasa de cambio hay un precio competitivo en el exterior con el beneficio de que se incrementen las exportaciones de carne y ganado en pie.



Carlos Rincón, director ejecutivo de Fedegan, explicó que hay una problemática enorme con respecto a los insumos agropecuarios, no solo de la región, si no del país.



"Los pagos de la ganadería en pie se hacen en moneda de dólar, y eso beneficia enormemente la venta de esta materia prima. También, tendríamos una especie de crecimiento de la carne y ganado en Pie, hablamos en general, y Santander se posesiona igual".



Lo negativo es en el sector de producción, ya que la subida del dólar afectará seriamente a los ganaderos, pues, los productos importados se van a encarecer y la materia prima como las sales mineralizadas, el fosfato, la elaboración de medicamentos para humanos y veterinarios tendrá un precio más elevado.



Según Fedegan, lo que es el huevo, el pollo, el cerdo se encarecerá y la leche intensiva, que es de clima frío y que se hace en Nariño, Antioquia y Boyacá tendrán sus afectaciones.



Según los expertos, el animal tiene un potencial de producir, pero, el pasto no da nutrientes necesarios, y su suplemento es con concentrados, es ahí en el que se incrementan los costos de concentrado y fertilizantes.



"La gran mayoría de insumos para producir carne y leche son de materias primas que provienen de otros países en donde ese pago lo hacen en dólar, y eso hace que eso insumos se suban y afecten el tema de rentabilidad de nuestro productor. Algunos fertilizantes, productos de medicamentos de multinacionales que importan medicamentos, las maquinarias de importación, como herramientas, fumigadoras, sufren esa afectación por el elevado el precio del dólar. Sí golpea enormemente", concluyó el director.



En Santander hay más de 42 mil ganaderos, de los cuales, hay 39 mil son pequeños que tienen promedio 21 mil animales. En el departamento hay dos frigoríficos, uno en Floridablanca y el otro enRionegro.



"Nos afecta enormemente en temas de productividad y rentabilidad, pero, en tema ganadero ha habido un dinamismo y una reactivación en tema exportador, eso hace que tengamos mejores condiciones de pagos".