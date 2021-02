El policía que escribe libros para ayudar a niños con cáncer

Fabián León Hernández es un capitán de la Policía Metropolitana de Bucaramanga que no solo trabaja por la seguridad de los ciudadanos, sino que también escribe libros para ayudar a los más pequeños que padecen cáncer.



León pasó más de tres meses en una clínica oncológica para acompañar a su mamá que padece esta enfermedad. Allí se dio cuenta que debía hacer algo para ayudar a los pacientes que se volvieron sus amigos y así nació el libro ‘Detrás del último no hay nadie’.



Escribía todos los días mientras cuidaba a su mamá. En once capítulos trató de condensar -a través de historias- aspectos que puedan ayudar en la lucha a pacientes que padecen la enfermedad.



"Lo más difícil cuando visitaba a mi mamá -enferma de un linfoma cancerígeno- era ver a niños atravesando esta difícil situación", cuenta el capitán.



Una editorial en Medellín acogió su escrito que hoy es una realidad y ha sido donado a más de cien niños que luchan contra el cáncer.



“Yo mismo llamó a las fundaciones y dono los libros. Las personas cuando compran uno de los libros, están donando dos a los niños. Se pueden comprar por Amazon”, indicó el Capitán.

El libro está diseñado para los niños entre los 6 y 14 años, "son crónicas que resaltan la resiliencia y la superación, el respeto por las diferencias y el valorar que todos somos distintos y que no hay que afanarnos por llegar a la meta", cuenta el capitán.



Además de la donación del libro, estos niños, una vez se los lean, los donan a otros menores que padezcan esta enfermedad. “Estamos llevando libros a lugares donde no haya internet para que los menores puedan tener un acompañamiento en su proceso”, dice León.



Estos menores no solo reciben el libro, también participan en un programa que se llama, 'Cumpliendo Sueños' que consiste en hacer realidad esos deseos de los menores, como ser policías por un día, conocer a algún ídolo, o ir a cine.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA