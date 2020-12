La polémica medida que recibió señalado de dar carne de burro a niños

En la tarde de este martes, Fernando Trujillo alias ‘El padrino’ fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria tras haber sido enviado hace dos meses a una cárcel de Bucaramanga.

Trujillo, según la Fiscalía, en asocio con otras personas, compraba caballos y burros en la costa Atlántica, luego los movilizaba con fichas falsas hasta Bucaramanga y allí los sacrificaba.



Una vez sacrificados, Trujillo trataba la carne con químicos para alterar la contextura, intentar hacerla más blanda y darle un color rojizo. Posteriormente, la empacaban al vacío y le ponían sellos de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res para ser vendida a los operadores del Plan de Alimentación (PAE) en Santander y Bucaramanga.



El procedimiento lo repitió entre mayo del 2018 y septiembre del 2019.



En la segunda semana de septiembre pasado, un juez envió a la cárcel a Trujillo por los delitos de corrupción de alimentos en concurso homogéneo y simultáneo en 18 oportunidades, fraude procesal y falsedad en documento privado.



Sin embargo, Trujillo nunca llegó a la cárcel porque no estaban recibiendo privados de la libertad y por el contrario debió pasar estos últimos dos meses y medio en la Estación de Policía del Norte de Bucaramanga.



Su abogado, Cesar Montero le confirmó a EL TIEMPO que en la tarde de este martes el juez primero penal con función de control de garantías le otorgó la casa por cárcel a su cliente.



“Se solicitó una audiencia preliminar de sustitución de medida de aseguramiento y se presentaron los elementos de prueba que se recogieron por parte de la defensa para demostrar que tenía (Fernando Trujillo) la condición de cabeza de familia y esa es una causal de la sustitución de la medida”, indicó el abogado.



Según el abogado, Trujillo es responsable de su mamá quien tiene una discapacidad y una de sus hermanas.



Esta es la segunda vez que Trujillo intentaba ser cobijado con el beneficio de casa por cárcel. “Esta es la segunda vez que la solicito ( la sustitución de la medida) la primera vez me la habían negado”, indicó el abogado de Trujillo.



Trujillo ya se encuentra en su vivienda en Bucaramanga y espera a que el próximo año la Fiscalía presente el escrito de acusación.



“El proceso continúa normal, lo único es que se cambió el lugar donde estaba privado de la libertad (...) queda para el año entrante la presentación del escrito de acusación por parte de la fiscal”, indicó el Abogado.



La defensa no descarta llegar a un preacuerdo con la Fiscalía que le otorgue más beneficios a Trujillo.

Voces de rechazo a esta decisión del juez no se hicieron esperar. El primero en rechazar que Trujillo haya recibido este beneficio fue el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey quien reveló que la Procuraduría se había opuesto a esta determinación judicial.

A pesar de oponernos en compañía de la @PGN_COL, le fue concedida la casa por cárcel a Fernando Trujillo, investigado por haber suministrado carne de caballo a nuestros niños en el PAE. Somos víctimas en este proceso y no descansaremos hasta que caigan todos los responsables. — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) December 2, 2020

BUCARAMANGA