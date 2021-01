Drama en hogar geriátrico: van ocho muertos y 36 contagiados

Los habitantes del municipio de San Andrés, Santander, están consternados por la muerte de ocho adultos mayores del centro de bienestar del anciano María Rafols.



A mitad de diciembre del año pasado, uno de los ancianos presentó síntomas relacionados con covid-19 pero pensaron que podían ser propios de su avanzada edad y falleció en el hospital.



Al realizarle la prueba covid-19 post mortem arrojó positivo para coronavirus lo que prendió las alarmas del centro de bienestar del anciano.



"Desde ese momento empezamos a vivir situaciones muy duras, muy dolorosas que solo quienes las vivimos podemos dar razón de esto. Se activaron los protocolos previamente establecidos y se realizaron los aislamientos de los abuelos que manifestaban síntomas asociados al covid", relata Nancy Yiced Barrero Córdoba, directora del hogar.



Aunque reorganizaron las habitaciones, utilizaron el tapabocas y comenzaron a practicarles pruebas covid-19 a todos los ancianos, no lograron contener el virus y los 36 adultos mayores se contagiaron, incluidas tres de las cuidadoras.



"Sentimos el miedo que jamás habíamos podido sentir, sentimos impotencia al no ver mejoría de los abuelos, lloramos cada vida que se iba apagando, pero aun así seguimos en pie, no salimos corriendo, enfrentamos esta dura realidad que se nos llevó a 8 abuelos", agrega Barrero.

No saben cómo pudieron contagiarse los adultos mayores, "el virus pudo haber ingresado a través de diferentes medios que son materia de investigación y que nadie puede asegurar o acusar al personal del Centro", dice Nancy.



A la fecha, los 28 adultos mayores se están recuperando del virus y esperan que en los próximos días arrojen negativo en la prueba, sin embargo, desde el centro de bienestar realizan eucaristías para encomendar la salud de sus adultos mayores.

