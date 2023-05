“Regálame 20 o 10 centímetros, necesito estatura”, es lo que le dice la gente cuando ven en las calles a Asdrúbal Herrera Mora, de 37 años. Un bumangués de estrato dos que se convierte hoy en día en el hombre más alto de Colombia e incluso de Latinoamérica. Mide dos metros con 36 centímetros, sus manos son inmensas y sus pies ni se diga.



Aunque de lejos pareciera que convertirse en una de las personas más altas del mundo fuera una herencia genética, el caso de Asdrúbal fue diferente. La historia le cambió a sus seis años con malos diagnósticos de salud.

La gente le pide fotos tras medir 2,36 metros. Foto: Melissa Múnera Zambrano

A esa edad los doctores detectaron que Asdrúbal tenía un tumor hipofisario, pero solo hasta los once años pudo ser operado de su cabeza. Ahí comenzó lo que al principio fue un calvario para el santandereano.



Desde esa intervención quirúrgica que tuvo complicaciones, Herrera comenzó a crecer desmedidamente, según le conto a EL TIEMPO, crecía dos centímetros por mes tras sufrir una afectación en su glándula pituitaria.



“Me fui dando cuenta con los zapatos que no me quedaban, los pantalones eran salta charcos muy rápido, le decía a mi mamá. Se alteró la glándula pituitaria porque el tumor estaba cerca. Esa es una hormona, es como con el corazón, uno corre rápido y se altera y yo estaba en la etapa de crecimiento”.



En esa cirugía varias hormonas de Asdrúbal se afectaron y de por vida debe consumir medicinas. “Un tratamiento de pastillas para ir controlando hormonas, no me sale bigote, barba”.

Calza más de 50. Foto: Melissa Múnera Zambrano

Sufrió de bullying

El niño interior de Asdrúbal no entendía por qué a su corta edad era tan grande comparándose con los demás compañeros de salón. Como buena infancia que tiene cada menor, en ese tiempo sus amigos comenzaron a burlarse de su estatura. Al principio esa actitud le hizo daño, pero poco a poco la altura la convirtió en una virtud.



El matoneo se inició con varios apodos como ‘escalera’, ‘pequeño wayne’, ‘pequeñín’, ‘pulgarcito’. “Sufría de ese complejo, yo me ponía a llorar, al principio me hacían daño, me acomplejaba”.



Durante su adolescencia encontró personas que también eran altos y que le mostraron que su estatura no era sinónimo de defecto; al contrario, lo hacía una persona distinta a los demás.



“Fui conociendo gente alta que me fue aconsejando y me demostraban que la vida era diferente, y evitaba escuchar las locuras de niños”.



Recibió tres consejos que los aplicó para su vida: Acostumbrarse a que lo miren, que le pregunten y a contestar.



La vida lo puso en el escenario contrario antes de que comenzara a estirarse. Le hizo bullying a su mejor amigo por ser alto. Luego, a sus 13 años y cuando Asdrúbal tenía la enfermedad de gigantismo se volvió a encontrar a su compañero jugando básquetbol.



En ese momento se convirtió en el jugador más alto del equipo. Ya medía más de dos metros ganándole en estatura. “Nunca esperé que la vida me diera este giro tan tremendo que cuando yo jugué básquet yo era más alto que él”.



El gigante estudió hasta décimo de bachillerato, decidió no estudiar más y dedicarse a la selección de Santander de baloncesto, una de sus pasiones, en la cual se destacaba.



Cuando iba a convertirse en profesional de ese deporte en Estados Unidos, los médicos le aconsejaron que no jugara porque un golpe en la cabeza podría traerle graves consecuencias en su salud. La enfermedad del gigantismo le frustró uno de los más grandes sueños y renunció a ese deporte.

Desde sus 11 años comenzó a crecer desmedidamente. Foto: Melissa Múnera Zambrano

Pies y manos gigantes

El gigante Asdrúbal calza 19 americano y conseguir zapatos a su medida ha sido todo un proceso. Al principio su mamá se los conseguía en Bucaramanga, pero su pie no paraba de crecer y ahora se debe mandar a hacer un zapato a su medida en el extranjero.



“Era un trajín para buscar zapatos, calzaba 45 en el 2000, era complicado conseguir zapatos, pero cuando me comenzó a conocer la gente me comenzaron a enviar zapatos desde el extranjero”.



Sus manos también son inmensas, según Asdrúbal su mano mide 24 centímetros. La ropa se la diseña su hermana en Bucaramanga, pero hay seguidores que le envían elementos para vestir.



Su mamá le diseñó la cama en donde duerme, en Floridablanca. Lo mismo sucedió con la ducha para bañarse, su hermana adecuó el lugar a su medida.



“Dormía con los pies por fuera, mi mamá no podía tolerar que eso pasara, adecuó y mandó a hacer la cama, y el colchón lo mandó a confeccionar a mí medida. La ducha la hicieron súper alta para poderme bañar. Un día lloré porque no tenía ropa, entonces mi hermana un día cogió una caja de cartón, me hizo la forma del pantalón y desde ese momento me confecciona la ropa”, explicó a este medio.



Contó que lo incómodo es los techos de las casas o apartamentos porque siempre debe agacharse y permanecer así mientras visita ciertos lugares.



“Cuando estudiaba, en el bus me tocaba irme sentado en el piso, se aprende a adaptarse en la vida”.



En cuanto a su vida amorosa, cuando se le preguntó por la suerte con las mujeres, en medio de risas le respondió a EL TIEMPO que sus experiencias han sido con personas que miden menos de 1,50 y en pareja se han podido adecuar a las diferentes alturas.

Sus manos miden 24 centímetros. Foto: Melissa Múnera Zambrano

¿A qué se dedica?

Por su altura en varias ocasiones es llamado para campañas de publicidad, incluso para interpretar a policías.



Actualmente se convierte en un influenciador de activación de marca, marketing y dicta clases en colegios en el que le enseña, con su ejemplo, a los niños a no burlarse del físico de los demás.



“La juventud está perdida, no respetan, no valoran lo que tienen, somos muy desagradecidos, eso les enseño a los niños también a valorar, a que no se vayan a los vicios”.



‘El Gigante Asdrúbal” es el Instagram que maneja para dejar mensajes humanitarios a la sociedad. “Llevamos comida a los niños que lo necesitan, también recogemos ropa, juguetes, hacemos chistes con quienes me ven, ojalá nos sigan y nos den like”.



Asdrúbal fue reconocido por la revista Soho en junio del 2007 por ser el hombre más alto de Colombia con el récord de 2,28, cuando creció más fue catalogado por National Geographic por ser el más alto de América Latina.

