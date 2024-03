El escultor al que le dijeron que no sabía pintar y hoy brilla con sus obras en el país

Juan José Cobos, un arquitecto santandereano de 44 años de edad, es un dibujante, artista y escultor que se ha encargado de que su vida deje huella en el turismo de la región y ahora del país a través de sus mega monumentos y pinturas.

Es el creador del Cerro del Santísimo en Floridablanca, la simbología de la Batalla de Pienta, en Charalá, y pronto, el creador del monumento de la batalla de Palonegro, en Lebrija.

Además, si se consiguen los recursos, se encargará de la construcción del cristo en el embalse de El Peñol, en Antioquia, que será uno de los más grandes en el mundo.

virgen la cantera - Juan José Cobos Foto:Instagram Juan José Cobos Compartir

Es un personaje que le ha entregado su vida a la región a través de su talento. Ya son más de 30 obras que ha hecho en su carrera como escultor.

Cuenta entre risas que el artista Darío Ortiz, uno de los pintores más importantes de Colombia, le dijo que no sabía pintar, apreciación que reconoció luego de intentar hacer un cuadro que jamás terminó.

Al principio de su vida profesional pensó que lo suyo era la ingeniería industrial, pero se dio cuenta de que su pasión era el arte y por eso estudió arquitectura en la universidad Santo Tomás, en Floridablanca, Santander. Reforzó su talento en Italia y Estados Unidos.

Compartir Escultura de Juan José Cobos Foto:Juan José Cobos

Volvió a Colombia a realizar su primera obra de arte cuando tenía 25 años, fue en el 2006, cuando lo llamaron para hacer una escultura en el cementerio de Tierra Santa, que hace parte de la Funeraria San Pedro, en Bucaramanga.

Se trató de una angelina de 10 metros de altura. Sus bocetos comenzaron en Italia, el diseño duró 6 meses y otro medio año construyéndolo. Fue su director de tesis de la Universidad quien creyó en él y le dio la primera oportunidad que le abrió la puerta a grandes proyectos en Santander.

Su buen trabajo con la angelina en Tierra Santa se convirtió en un voz a voz, lo comenzaron a llamar de varias empresas. Poco a poco llegaban proyectos pequeños, como la virgen de la Cantera, en el Pescadero, esta imagen se hizo en bronce y mide 15 metros de altura.

Compartir Fueron las primeras obras de Juan José Cobos Foto:Juan José Cobos

Luego llegó otro proyecto de gran magnitud que fue el Señor de los Milagros de Onzaga, midió 11 metros y fue hecho también en bronce.

Su hoja de vida comenzó a ampliarse porque él mismo realizó un tipo de ‘puerta a puerta’ mostrando su trabajo a alcaldes, gobernadores y diferentes empresas para que hicieran proyectos que resaltaran y exaltaran a la región.

“Comienza una voz a voz muy local, comienzo a trabajar mucho con los domínicos, con la Universidad Santo Tomás, con ellos hice la basílica de Chiquinquirá, la capilla de renovación también en Chiquinquirá, los ángeles del sol en Floridablanca. No había redes en esa época, era otra dinámica. El trabajo se vuelve la mejor vitrina, le hacía algo a un alcalde y el alcalde vecino le llamaba la atención y pedía algo similar para que llegaran turistas y se tomaran la foto, hice una virgen bonita en camino a Mogotes, entre otras”, cuenta Cobos.

El Cerro del Santísimo

Un monumento ubicado en Floridablanca, Santander, un megaproyecto que fue entregado en el 2015 y que causó bastante polémica por su presupuesto, pero que finalmente le trae turistas a la región, que fue la única intención de este artista.

Bastante estrés, complicaciones de salud y terapia, entre otras cosas tuvo que pasar el santandereano detrás de bambalinas para poder lograr esta obra en el área metropolitana de Bucaramanga.

Fueron tres años completos de trabajo, día y noche sin dormir y sin parar para poder cumplir los tiempos establecidos en contratos.

Mide 37 metros de alto Foto:Juan José Cobos Compartir

Es de las obras más importantes en Colombia, mide 37 metros y era un reto para un joven de 33 años, que fue la edad en la que el arquitecto comenzó a diseñarlo.

“¿Qué hacer en Bucaramanga? Pues solo venían a comprar zapatos o un centro comercial, esa fue la idea, y queríamos un circuito de turistas entre varios parques temáticos para Santander, se miraron lotes en Ruitoque, La Judía y llaman a tres artistas a hacer una propuesta, y quedé, pero para llegar a este, tuve que hacer muchos, no es sencillo. Todos tenían que proponer una entidad protectora para Santander y un presupuesto”.

Aunque este fue el proyecto que pudo ser el más importante para la carrera de Juan José, reconoce que tuvo miedo por las grandes responsabilidades que asumió y su salud se vio seriamente afectada.

Cerro Santísimo Foto:Juan José Cobos Compartir

Revela a EL TIEMPO que un ojo se le dañó, perdió un diente y tuvo problemas en la espalda y los hombros, como consecuencia de no poder parar de trabajar.

En este proceso de cumplir tuvo un desprendimiento de la mácula, que es una parte importante de la retina responsable de recepcionar detalles de una cara para reconocerla. Según los médicos, no tiene arreglo.

“Uno no para, no puede parar, hay pólizas que hay que cumplir, llegar a los tiempos, eso demanda un estrés, además la crítica y el show mediático que hubo alrededor de esta obra”.

A parte de su bienestar y salud, sus relaciones también se vieron afectadas, pues esta obra demandaba todo el tiempo y su amor y pasión por terminarlo le consumió sus horas libres.

“Física y psicológicamente es muy demandante, el estrés es de otro mundo, se sufre por el estrés de que no le vaya a pasar nada a los chicos que trabajan conmigo, uno nunca lo ve completo, lo ve por pedazos, son varios temas al tiempo, de que no alcanzaba la plata, los materiales suben de precios, entre otras cosas”.

Comenta que en este proyecto se quebró dos veces, pero que fue una satisfacción haberlo logrado a pesar de todos los inconvenientes que tuvo en el camino.

“Yo soy muy figurativo, hay gente que le gusta otra cosa, pero nos estamos saliendo de lo figurativo, estoy en el tema de la anatomía, algo con naturaleza".

La Batalla del Pienta

Una de las batallas más importantes para Santander Foto:Juan José Cobos Compartir

Un monumento majestuoso que está ubicado en Charalá y que ya se terminó en el 2022, pero no ha entrado en funcionamiento porque hace falta la gestión para mejorar el parque que rodea esta pieza.

Es la obra más grande y más importante de los últimos tiempos para el oriente colombiano. No es nada sencillo construir una figura como estas, a Juan José le costó siete años diseñándola y año y medio haciendo el monumento.

Los primeros años fueron buscando presupuestos, gestionando la logística para el proyecto, solicitando permisos y todo estas obras, dice él, son voluntad política de los mandatarios que van pasando su curso.

Esta batalla significa mucho para Santander, fue una masacre que puede superar, incluso la de Boyacá.

“Batalla de Pienta casi me mata, peleando con presidencia, alcaldías, eso es del pueblo, de los charaleños, de los colombianos, de los Santanderes, esa fue la batalla más importante, más que el puente de Boyacá, hacemos un monumento divino, Fontur no ha sido capaz de acabarla”, dice Cobos.

En este proyecto, que también es uno de los más importantes para su carrera, Juan José revela a este medio que tuvo que necesitar de terapia, debido a que hubo un cambio drástico de pasar a estar ocupado las 24 horas a dejar de visitar el lugar. Esto fue un impacto psicológica y mentalmente.

No ha sido entregada al público porque Fontur debe entregar el parque Foto:Juan José Cobos Compartir

“Uno no va a la casa, se queda todo el tiempo en el taller, duerma, levántese, vuelva a arrancar. Ver lo mismo, comer, oler, sentir durante tres años, al final hay un síndrome de postparto, un fenómeno de que uno se queda en el aire, trabaja y trabaja y ya no más, abandona ese hijo, en la batalla tuve dos psicólogas, hay que tener un acompañamiento cuando son proyectos tan largos, me tienen que hacer masajes dos veces a la semana, porque se sufre mucho del cuerpo, cuando son proyectos manuales”.

En la construcción de la Batalla de Pienta hasta aprendió a manejar la temporada de lluvias, en el que sabía cuándo un rayo podría afectar el lugar y a los empleados.

“La instalación es lo mejor y lo peor, porque se sufre, pero se logra. Nos caía rayos encima, había tempestades durísimas, también había sol inclemente, nos tocaba calcular la distancia de rayos, decía: salgan todos, corran, nos tocaba estar pendientes porque los chicos estaban en andamios”.

Bucaramanga la firenze de Colombia

El arquitecto comparte la idea del empresario Mario Hernández de que Bucaramanga puede convertirse en la Firenze de Colombia aludiendo a que en cada esquina haya obras de arte apoyándose en las entidades gubernamentales.

“Que vuelva a ser la ciudad bonita, que se llene de monumentos, la idea es tocar las puertas con empresarios para invertir, que se hagan obras en la zona urbana”, dijo

Cristo en el Peñol

Buscan financiar esta obra que es privada. Foto:Juan José Cobos Compartir

El arquitecto Cobos revela, en primicia, que hay un megaproyecto listo y boceteado que se quiere implementar en el Peñol, Antioquia, sería el más grande para su carrera si se llega a lograr.

Se trata de un cristo que se quiere construir en el embalse del Peñol. Es una obra ambiciosa debido a que esta escultura medirá más de 65 metros, superando al Cerro del Santísimo y convirtiéndose en uno de los monumentos más grandes del mundo.

Este proyecto necesita presupuesto, ya que es una idea del sector privado, no tendría apoyo de lo público por el momento, y podría durar 10 años en construcción por la magnitud de la obra.

Buscan dineros internacionales para hacerlo realidad. Foto:Juan José Cobos Compartir

Aún no hay nada sentado para que empiece el proceso, pues Cobos asegura que están buscando fondos internacionales para financiarlo.

“Es un cristo del embalse y ya está diseñado, duré seis meses, será ubicado en unos terrenos privados, pero tendrá toda la vista del Peñol, es otro concepto de salvador, es un tema privado, no es del estado, no es público, entonces, vamos a ver si se logra, es un proyecto a largo plazo, sería el más grande del mundo, me demoraría 10 años haciéndolo, sería un hit”, resaltó emocionado.

Mediría más de 65 metros de altura Foto:Juan José Cobos Compartir

Le dijeron que no sabía pintar

Solo bocetea, pero no pinta. Foto:Instagram Juan José Cobos Compartir

Aunque su talento es irrefutable y perfecto en medio de los errores que dice él, ha cometido, sentado con el artista Darío Ortiz, uno de los mejores y reconocidos pintores de Colombia, le dijo una vez que no sabía pintar, apreciación que Cobos reconoce e identifica como cierta.

EL TIEMPO estuvo en su taller, ubicado en Piedecuesta, y mostró un cuadro que intentó pintar y nunca lo terminó, ese fue el arte con el que reconoció que el maestro Ortiz no se equivocó al decirle eso.

“Nos reunimos y me dijo: ‘usted no sabe pintar, usted es escultor’, había gente que me decía que yo pintaba mejor que él. Él es una figura fuerte, de mucha energía, es una biblia, es imponente, es un berraco, muy duro, los admiramos todos los escultores. y yo dije; ‘espere tantico’, comencé un cuadro, y ya han pasado 15 años y no lo he terminado, y ahí me di cuenta de que tenía razón, lo empecé por eso, pero no, yo boceteo, pero no dibujo”, comenta entre risas cuando recordó esa anécdota.

Compartir Asegura que solo bocetea, pero no pinta Foto:Instagram Juan José Cobos

A pesar de esto ha logrado grandes obras que son de las más llamativas en Santander, son incentivo de una foto, de una publicación en redes, de un motivo para visitar la región y finalmente, es la intención que quiere ampliar: “contar historias del departamento a través del arte”.

Juan Cobos no solo se ha dedicado a dejar su mano en Santander, también ha hecho monumentos y bustos en Norte de Santander, Boyacá, Bogotá y Medellín.

Será construida en Lebrija Foto:Juan José Cobos Compartir

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga

Escribir en: melmun@eltiempo.com