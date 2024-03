Él es Daniel Felipe, un ejemplo de inclusión en Santander: esta es su historia

Daniel Felipe Rodríguez Pinzón, es un joven santandereano de 21 años que tiene síndrome de Down. Sus allegados lo describen como alguien muy listo y aplicado. Sueña con ser cantante y de seguro lo va a cumplir, pero mientras tanto se prepara para la vida.

El santandereano se convierte en un caso de éxito, de superación y, además, de romper con las creencias que se tienen sobre esta condición.

Es bachiller del Glen doma de escuela precoz, y a raíz de su buen desempeño y agilidad consiguió su primer trabajo. La Alcaldía de Bucaramanga estaba buscando jóvenes con síndrome de Down o supuesta discapacidad intelectual y fue así como Daniel logró ser contratado. Este es un mensaje claro de inclusión en el gobierno de Jaime Andrés Beltrán.

El joven de 21 años que se siente orgulloso por su nuevo rol como empleado en el Centro de Atención Municipal Especializado, Came. Allí estará realizando funciones de digiturno y cosas de archivo.

"Es su primer trabajo. Nosotros no tenemos por qué estigmatizar a las personas, por eso se habla de romper con esos estereotipos, porque siempre los tildamos de que no son capaces, yo siempre he dicho que cuando hablamos de discapacidad es algo que no eres capaz de hacer, yo no soy capaz de hablar alemán, entonces, soy una discapacita, pero ¿qué tengo que hacer? pues prepararme y estudiar, que ellos lo harán más despacio, sí, pero también lo pueden hacer", dijo en EL TIEMPO Nancy María Pinzón, mamá de Daniel.

Su trayectoria de vida

"Él quiere ser cantante, es su sueño, tendría que entrar ayudar con técnica vocal y fonoaudiología", señala la progenitora.

Daniel tiene venas artísticas, pues a parte de querer ser cantante toca flauta dulce y baila hip hop, incluso, con su grupo natural quedaron de subcampeones en Bogotá, en el 2019.

Estuvo en liga de fútbol y actualmente práctica la natación, según su mamá, los entrenadores ven a Daniel Felipe como un prospecto deportista de alto rendimiento.

Nancy le dijo a este medio que en este proceso de ser mamá de un niño síndrome Down lo que le ayudó fue su terapeuta que le dejó claro que esta condición no es ninguna enfermedad, ni tampoco un impedimento para que sea un ser independiente.

En este proceso fue vital que su hijo desde muy pequeño asistiera a terapias constantes para

"La terapeuta fue fenomenal, me ayudó, ella me decía: lo que yo hacía por mi hijo era lo que iba a lograr en la vida, el síndrome de Down no tiene grados, el grado se lo da la familia, si tu esposo y tu trabajan por Daniel, van a lograr mucho de él, si lo dejan quieto y con el pesar y viéndolo como el pobrecito, no vas a hacer nada, entonces, desde esas charlas en terapia, nos dimos cuenta de que Daniel era capaz de hacer muchas cosas", concluyó.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.