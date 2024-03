El destino de Rodolfo Hernández con última audiencia por escándalo de basuras

Parece ser que luego de nueve largos años el capítulo de Rodolfo Hernández llegará a su fin este 14 de marzo con la audiencia de terminación de pruebas y alegatos finales, en el escándalo de la contratación para un mejor futuro con las basuras del relleno sanitario El Carrasco, con la empresa de Vitalogic.

Ese día se conocerá si el exalcalde de Bucaramanga será condenado enviándolo a la cárcel, o tendrá domiciliaria o si lo declaran inocente, según las pruebas que haya podido recopilar la Fiscalía y la decisión del juez décimo penal del circuito.

Este caso está dividido en dos etapas, la fase uno y la fase dos. La audiencia del 14 de marzo será solo la de la fase uno.

Rodolfo Hernández tiene endilgado el delito de interés indebido en la celebración de contratos por, supuestamente, persuadir a José Manuel Barrera, exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB, para contratar a la empresa Vitalogic con el fin de darle solución a las basuras de la región con nuevas tecnologías.

La prueba base de este escándalo, en la primera fase, estaría en una supuesta reunión que se hizo entre junio y julio del 2016 en el apartamento del entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en el que, al parecer, el ingeniero amenazó a Barrera indicándole que si no contrataba con Vitalogic lo retiraba de su cargo en la empresa de aseo.

Sin embargo, en estos 9 años y al momento, no se ha podido evidenciar dichas pruebas del encuentro, pues solo está el testimonio de Barrera, que fue desmentido por César Fontecha, quien en ese entonces era el abogado jurídico de la EMAB.

En audiencias pasadas Fontecha desmintió este testimonio e indicó que dicha reunión no se concertó.

"Nunca, Nunca, yo tengo que aclarar que el ingeniero Rodolfo Hernández en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre nunca me requirió, nunca me dijo nada, nunca me fustigó… en el mes de enero… en el mes de junio como dijo … eh julio como lo afirma el señor José Manuel yo nunca fui al apartamento de Rodolfo Hernández en el 2016, yo solo fui hasta el 2017 en enero cuando nos citaron para la revisión de una documentación", dice Fontecha en una a

Además, al parecer, y según fuentes que le dijeron a EL TIEMPO, en los alrededores del apartamento de Rodolfo Hernández, ubicado en Cabecera, en Bucaramanga, no se revisaron las cámaras de seguridad, ni el libro de registro de la portería del domicilio en las fechas que rodean el encuentro que denunció el señor Barrera para verificar la denuncia.

Una segunda prueba que tendría el ente acusador sería un correo electrónico que reenvió la secretaria de Rodolfo Hernández y que su hijo Luis Carlos Hernández se lo remitió a José Manuel Barrera, gerente de la Emab, diciendo lo siguiente: Siguiendo instrucciones de Rodolfo remito esta información al gerente de la Emab.

El email tenía, según le dijeron a este medio, información de las propuestas de los contratistas para el proyecto de las basuras.

Siendo así, este 14 de marzo se definirá la situación jurídica del ingeniero Hernández. El excandidato presidencial tiene tres posibilidades en esta última audiencia, la primera, que sea condenado y llevado a la cárcel; la segunda que sea condenado y tenga prisión domiciliaria y la tercera, que lo declaren inocente en este escándalo.

Rodolfo Hernández ese 14 de marzo romperá silencio. Según sus allegados, para ese día enfatizará, como lo ha dicho antes, que, hay una persecución en contra él por parte de la Procuraduría y, además, que la Fiscalía, para él, es corrupta, basándose en que hay cientos de denuncias con pruebas de corrupción que no avanzan y su proceso legal sí.

"Explicará que cuando fue alcalde donó su sueldo a población de escasos recursos, contará que no hubo una administración con tantos proponentes como la de él y finalmente, enfatizará en que esa reunión nunca existió".

EL TIEMPO consultó con José Manuel Barrera para conocer su versión, pero indicó que no está interesado en dar declaraciones.

Este medio también contactó a César Fontecha, quien indicó no puede dar declaraciones.

Lo que quedó por fuera de la fase uno

EL TIEMPO consultó Luis Andelfo Trujillo, quien era uno de los mejores amigos de Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, quien sería otro testigo clave en este escándalo.

Le dijo al medio que ya no quiere dar declaraciones, pero dejó claro que sus pruebas fueron documentales en el que hubo más de 400 páginas de chats de WhastApp y el documento del contrato de corretaje que habría firmado Luis Carlos Hernández.

"Pruebas tengo, todos lo de WhastApp, y el documento autenticado con el hijo del contrató del corretaje, que firma el hijo", señaló.

Es de aclarar que estas pruebas fueron puestas en la Procuraduría y por ende no estarían en el caso que lleva la Fiscalía.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.