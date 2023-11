Hallaron cuerpo de niño colombiano que se perdió en río Bravo, en frontera de EE. UU.

Jesús David, un menor de seis años, fue encontrado sin vida luego de estar desaparecido desde el 11 de noviembre, cuando cruzaba el río Bravo, en frontera con Estados Unidos, con su mamá y hermana de cuatro años.



Puede leer: Habla familia de niños colombianos perdidos en río Bravo cuando intentaban ir a EE. UU.



El cuerpo del menor colombiano tenía un alto grado de descomposición, pues llevaba varios días en el afluente. A la mamá la trasladaron desde un albergue de Nueva York para identificar el cuerpo y una prenda del niño fue clave para reconocerlo, ya que estaba con bastante lodo y tierra.



La familia santandereana vivió momentos angustiantes al no tener información del paradero de los menores ni alguna razón ellos durante 11 días.

Facebook Twitter Linkedin

La foto se publica con autorización de sus familiares. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Yulitssa Galán, hermana de Yini Paola Galán Erazo, la mamá que salió de Santander, Colombia, de manera ilegal y en busca de nuevas oportunidades, confirmó la noticia.



Indicó que su hermana fue trasladada a Colorado, Estados Unidos, para esperar noticias de su otra hija de cuatro años, quien también desapareció en el río Bravo mientras lo cruzaban.



"Solo encontraron a Jesús David, la niña no ha aparecido. Desde Colorado mi hermana va a recibir la información de los niños. Me dijeron que lo habían encontrado, mi hermana hizo la identificación con la ropa porque estaba en estado de descomposición. No sé en qué lugar lo hallaron. Esa información solo la dan a los papás", relató.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga​