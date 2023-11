Colombiano fue a la guerra de Ucrania y lleva seis meses desaparecido tras un bombardeo

Edwin Pérez es un colombiano oriundo de Piedecuesta, Santander, quién hace 6 meses decidió irse del país y luego, enlistarse en la Guerra de Ucrania.



Hay desesperación y preocupación en la familia del señor Pérez debido a que no se tiene rastro de él desde que hubo un bombardeo en el campo de batalla en el que se encontraba.



​

Desde ese lugar no le han confirmado si su familiar murió o sigue con vida y no han tenido contacto con él desde ese momento.

Fue policía de Bucaramanga. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Familiares han vivido un calvario de no tener información del santandereano.



Edwin Pérez se conoce en Piedecuesta como 'cepillo' y ejerció como policía del área metropolitana de Bucaramanga, también, aspiró al Concejo del municipio hace 4 años y estuvo trabajando en minería en el páramo de Santurbán.



En uno de los videos publicados en redes sociales aparece en medio de un campo diciendo: "Aquí, arreglando la trinchera, así queda el campo de batalla. Gracias a todos por su apoyo y cariño. Seguimos trabajando".



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.​