Eclipse solar anular: lo que usted debe saber de este evento y sus prevenciones

Para todos los aficionados, este sábado, 14 de octubre, se vivirá el eclipse solar anular que pasará por Norteamérica, Sudamérica, y Centroamérica.



La buena noticia es que este fenómeno se podrá visualizar en países como Colombia, Estados Unidos, México y algunos países de Centroamérica y Sudamérica.

Se recomienda no ver el fenómeno directamente, sino con gafas. Foto: LA UIS

Según expertos de la Universidad Industrial de Santander, UIS, un eclipse solar anular es la interposición en el que se atraviesa la luna entre el sol y la tierra, dejando un aro para visibilizar.



El sábado sobre el medio día y 1:30 p.m. se podrá visualizar el eclipse. Será media hora aproximadamente de este fenómeno.



El aro se podrá ver desde Cali, Huila, Neiva, en el sur del país, pero en Bucaramanga la experiencia será de oscuridad en un 80 por ciento.



"Vamos a tener pajaritos perdidos que se tienen que ir a dormir al medio día, bajará la temperatura, vamos a tener como un amanecer muy rápido, eso durará 5 a 6 minutos y el fenómeno será por media hora, será un cambio importante", dijo el profesor Luis Alberto Núñez.

Este fenómeno se conoce como 'Anillo de fuego'. Foto: iStock

Recomendaciones

Si no se acatan las recomendaciones para este día, se podrían tener secuelas en la vista, por eso mismo los expertos en el tema aconsejan que durante este tiempo no se podrá ver el sol directamente, ni con radiografía, tampoco con vidrio ahumado, ya que puede haber daños severos en la visión.



"Hay que mirar el eclipse indirectamente. Debes tener cuidado, si es con gafas, debes tener cuidado, deben ser originales, porque puedes tener daños graves de la visión. Puedes verlo con filtro solares, con lentes de soldadura por encima del número 14", dijo Núñez.El grupo Halley estará este sábado en la Universidad industrial de Santander, UIS, desde las 10:00 am. para poder visualizar este evento.

MELISSA MÚNERA ZAMMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA