Serán 46 millones de pesos los que deberá pagar como multa el dueño de varios perros que atacaron y dejaron sin vida a un niño de cinco años hace un mes.



Alexandra Moncada, de Bienestar Animal de Bucaramanga, confirmó que este señor a parte de los 4 perros que tenía en el lugar, habían otros caninos que estaban en estado deplorable y eso originó una multa también por maltrato animal

"Sobre el tema del niño lo está adelantando la Fiscalía, el señor no estaba desaparecido, tenía amenazas en su contra, nosotros llegamos al lugar en donde no había comida, no había agua y eso pudo generar que los animales tuvieran una conducta de salvajismo", dijo Moncada.



En la inspección que hizo la autoridad fue que este señor rescataba animales para darlos en adopción, pero no se han encontrado documentos que verificara esa versión que entregó el abogado del dueño de los perros.



A los animales que hallaron en esa finca, a parte de los cuatro perros que atacaron al niño, en el norte de Bucaramanga se le harán exámenes para verificar si pueden convivir con un humano y poder entregarlos en adopción.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de - EL TIEMPO- Bucaramanga.