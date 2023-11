Habla familia de niños colombianos perdidos en río Bravo cuando intentaban ir a EE. UU.

Una tragedia rodea una familia santandereana con la desaparición de dos niños, de cuatro y seis años, que se soltaron de su mamá cuando cruzaban el río Bravo, que está ubicado entre la frontera de México y Estados Unidos.



Yini Paola Galán Erazo, de 23 años, trabajaba en un restaurante en Ciudadela Nuevo Girón, Santander, en donde le pagaban 20 mil pesos y la comida para los niños, pero ante la necesidad económica vio que el sueño americano era una oportunidad.



"Lavaba losa, pelaba papa, decidió irse impulsada por una amiga y por un momento de desesperación", contó la hermana, Yulitssa Galán.

La foto se publica con autorización de sus familiares. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Un muchacho que iba detrás de ella se estaba ahogando, se agarró de mi hermana, pierde el equilibrio y se le soltaron los niños. FACEBOOK

TWITTER

Hace seis meses salió de la capital de Santander con la ilusión de un nuevo futuro, solo cogió el registro civil de sus hijos, 130 mil pesos, y una mochila con una muda para cada menor, y se fue por el Darién. Vivió en albergues en México en donde le daban alojamiento, comida, ropa, entre otras cosas.



Al pasar unos meses, tomó la decisión de irse a Estados Unidos atravesando el río Bravo, para llegar a Texas.



Cuando fue a cruzar el afluente con sus dos chiquitos, una persona que iba atrás se apoyó en ella y fue en ese momento que perdió el rastro de los niños, hecho que sucedió el pasado 11 de noviembre.



"Un muchacho que iba detrás de ella se estaba ahogando, se agarró de mi hermana, pierde el equilibrio y se le soltaron los niños. Ese muchacho está desaparecido y los niños también. Está desesperada, está en un albergue en Nueva York", relató angustiada su hermana.



La guardia costera ha encontrado durante esta semana a una menor de edad que falleció, pero se descarta que se trate de uno de sus hijos.



Los familiares que viven en Santander les piden a las autoridades de Estados Unidos y México que agoten todas las instancias para buscar a los menores.



La preocupación de estos colombianos no para, pues apenas se supo de la desaparición de los niños, a Yulitssa la han llamado a pedirle dinero.



"No nos dicen si están muertos, vivos, no sabemos nada. Nos llamaron a pedirnos plata, que eran narcos, y nos pidieron dinero, y estamos desesperados, no sabemos si se los robaron, hay muchas trabas, porque si se hubieran ahogado en el río ya hubieran aparecido, es imposible".

Audios de la desaparición

Luego de conocerse que la mujer perdió a sus hijos en el río, un señor que la acompañaba y ha estado en este proceso relató lo que ha sufrido y lo que se vivió en el momento de perderlos de vista.



"Está destruida, no pudimos hacer nada, solo tuve el tiempo de sacarla a ella, un man se estaba ahogando, la abrazó y sucedió toda esa vaina, todo se lo llevó el río, está llorando, está mal", dice el audio.





MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.