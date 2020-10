Él es Dominic Wolf, el alemán que ama Colombia pero le negaron visa

Dominic Fabian Wolf es un joven alemán de 26 años que vive hace cinco años en Bucaramanga, Santander, (Colombia).



Llegó a la capital santandereana a estudiar una doble titulación en administración de empresas y se enamoró de la cultura colombiana.



Se ha viralizado en redes sociales por sus videos donde muestra gran parte del país y siempre ha dicho que se siente un colombiano más, tanto así que decidió radicarse del todo en Colombia.

En el último video que subió a Instagram, el alemán cuenta que le negaron la visa colombiana y no puede volver al país. “Me rechazaron la renovación de mi visa en Colombia, llevo cinco años pagando visas e impuestos y he creado una empresa exitosa de llevar turismo a Colombia”, indicó Dominic.



Su visa de migrante se venció y necesita una nueva visa para poder regresar al país.



El alemán se mostró preocupado en el video pues su intención es seguir viviendo en Colombia donde fundó una empresa de turismo sostenible que lleva a extranjeros a los diferentes rincones del país.



“Yo siempre he intentado mostrar lo mejor de Colombia, intentar cambiar la imagen hacia lo positivo. A mi me hace muy feliz que todo el mundo se lleve una buena imagen de la cultura colombiana”, indicó.

El joven enfatizó que su interés no es “que le den un buen trato ni que le den una visa más fácil. Lo único que pide es que lo traten igual los extranjeros”.



Dominic espera que se pueda hacer algo por su visa y regresar al Colombia.



La Cancillería Colombia se pronunció sobre la situación de Dominic e indicó que, "su solicitud inicial no corresponde a su status migratorio. Para el tipo de visa de residente a la que aplicó, la persona debe haber permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por cinco años y al no cumplirse ese requisito no se admite la solicitud inicial", indicaron en su cuenta de Twitter.



En YouTube, el canal de este alemán se llama 'Dominic Colombia', en el cual tiene 170.000 suscriptores, en todos sus videos narra anécdotas que ha vivido en el país y muestra algunos de los destinos a donde ha viajado.



En febrero de este año el alemán viajó al Carnaval de Barranquilla con otro extranjero y fueron víctimas de hurto durante uno de los eventos. Mientras estaban bailando les robaron sus celulares en la capital del Atlántico.



