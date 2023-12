Dominic Wolf, el youtuber alemán que vive en Colombia, recibió amenazas de muerte

Dominic Fabián Wolf, un youtuber alemán radicado en Bucaramanga, Santander, dio a conocer a través de sus redes sociales que fue amenazado de muerte y ha recibido mensajes extorsivos.



En un video publicado en sus redes sociales explica que un proveedor de Ibagué le confeccionó unas camisas de Colombia, pero, al parecer, y para el alemán, fue un trabajo muy deficiente, lo cual decidió liquidarlo.



Pero, semanas después el proveedor, supuestamente, le aseguró que el negocio, sus publicaciones, página web, sus marcas y hasta sus redes sociales le pertenecían.

Dominic relató en el video que le estaban pidiendo 250 millones de pesos para que el proveedor le pague a sus empleados.



"Todos sabemos que la sociedad se constituye en la cámara de comercio y yo soy el dueño, nadie más, y luego me contacta el abogado del señor, y me dice que no se han hecho pagos a sus empleados, me piden 250 millones de pesos", dijo.



Aparte de esto, también le hicieron un video hablando mal de su imagen.



"Lo único que quiero es que termine esta difamación y que la ley actúe y se encargue el señor proveedor y al abogado político. Las respectivas denuncias fueron remitidas por mi parte. Quiero vivir feliz y tranquilo en Colombia, con tranquilidad y sin recibir amenazas de muerte", concluyó en el video.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga. ​