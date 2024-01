Indignante video: domiciliario probaría comida de clientes y la guardaría para entregar

Algo que ha sido catalogado como un poco 'desagradable' se presume que sucedió en Bucaramanga con un domiciliario. En video se muestra cómo una persona de más de 30 años estaciona su motocicleta, a una cuadra de salir de un restaurante, y abre varios de los encargos de comida que serían para llevar a clientes.



Una pieza de más de un minuto y medio muestra cómo el supuesto domiciliario de una empresa de plataforma virtual prueba bocados del alimento, lo empaca, abre otro pedido y realiza la misma acción con la mano.

Sucedió en #Bucaramanga se trata de un supuesto domiciliario de @didicolombia que estaría abriendo la comida de los clientes, la probaría y luego vuelve y la guarda. pic.twitter.com/3D24Oj1Ke3 — Mely Múnera (@MelyMunera) January 15, 2024

Quien grababa crítica esta acción y a alguna autoridad para reportar esta actividad que sería irregular.



"Se lo está comiendo todo. A ver si cuando sale se puede coger la placa, las salsitas, que no se queden las salsitas. ¿Otro? lleva como tres almuerzos, toca llamar a la policía", se oye en el video.



Enseguida dice: "hola, es que tengo un domiciliario al frente de mi casa abriendo los pedidos y está comiéndose uno de cada uno y luego los guarda, no sé qué empresa es, es un maletín amarillo, pero había como cinco pedidos".



EL TIEMPO consultó con la plataforma móvil de transportación y al momento no ha recibido una versión de lo sucedido.





Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.