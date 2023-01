Luz Estella Ortiz, profesora de un colegio ubicado en Bucaramanga, fue a pasar unos días para celebrar el nuevo año en San José de Miranda. En medio de la celebración el alcalde de ese municipio, Donaldo Ortíz, le habría propinado un puño en la cara.



El esposo de la docente agredió al mandatario luego de esa golpiza y en ese momento se generó una riña entre los familiares de la profesora y funcionarios de la administración. Incluso, en el enfrentamiento hubo armas cortopunzantes.

Mientras los gobernantes siguen premiando a funcionarios acosadores, hoy le solicito a la @FiscaliaCol y a la @PGN_COL que se investigue la presunta agresion a una mujer por parte del alcalde de San José de #Miranda Donaldo Ortiz ¡Como se aprovechan de sus cargos! Descarados. pic.twitter.com/SgY86IpLQs — Claudia Lucia Ramírez (@ClaudialuciaRC) January 3, 2023

Luz Estella desconoce el por qué Donaldo Ortiz la habría agredido, sin embargo, días después se enteró que el alcalde tuvo un altercado con su tía y presume que esa fue la razón.



"Estaba bailando con mi esposo, cuando el alcalde pasó y me pegó un puño, diciéndome groserías y un montón de cosas, yo entré en shock, mi esposo salió detrás de él, lo golpeó, yo no vi. En ese instante, el alcalde iba con un muchacho, y le pegó un botellazo a mi esposo, lo tumbó al piso, luego se metieron familiares, y el alcalde se fue, luego siguió la pelea, alguien apareció con un cuchillo", relató.



Luego de conocerse la denuncia por redes sociales, Luz Estella contó que el mandatario la llamó a pedirle disculpas, pero le pidió que bajara un video que se había hecho viral.



"Eran pocos tomando, estábamos compartiendo, dicen que él estaba furioso con mi tía y por esa razón me pegó".



Según el dictamen médico, la docente tiene 10 días de incapacidad por las lesiones en su rostro.



EL TIEMPO intentó en varias ocasiones contactarse con el mandatario de San José de Miranda para conocer su versión, pero hasta el momento no se ha recibido alguna respuesta.