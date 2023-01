Sobre las cinco de la mañana de este sábado, 21 de enero, Luis Alfonso Sanabria Navarro, de 30 años de edad y quien es un reconocido Dj de Barrancabermeja, Santander, salía de su lugar de trabajo en el barrio Aguas Claras cuando, al parecer, sujetos intentaron robarle sus pertenencias, lo cual el joven se opuso y de inmediato, recibió un disparo con arma traumática en la cabeza.



El mayor Nicky Jhon Erazo, policía del puerto petrolero, explicó que las autoridades lograron encontrarlo con vida en el lugar y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial.



Al momento, su pronóstico es reservado, pero está delicado de salud.



"Se encuentra un joven con arma traumática. Los hechos se dieron alrededor de un intento de hurto porque el joven puso resistencia al robo", explicó el mayor.