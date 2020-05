Diseñador que hacía trajes para reinas ahora crea con antifluidos

John Durán Archila es el joven diseñador detrás de Arial12, una marca santandereana que durante más de cinco años ha vestido a reinas y modelos de todo el país. El diseño de modas le apasiona. Hacer ver bien a las mujeres es por lo que Durán Archila ha trabajado durante los últimos años y no ha dejado que la coyuntura que se está viviendo por el coronavirus lo aleje de su objetivo.

Arial12 ha adaptado sus sofisticados diseños de vestidos, faldas, crop tops, pantalones y camisas a trajes antifluidos. Pero no son los tradicionales: el diseño es fundamental en esta prenda que se ha convertido en la predilecta para las mujeres que deben salir de sus casas y quieran protegerse.



(Le puede interesar: La verdad de lo que está pasando con el coronavirus en Cartagena)



“La idea nace ante una necesidad de cuidado real, la intención es que luzca como una prenda de un uso de vestuario y no evoque más a la sensación de vestuario de riesgo biológico”, indicó el diseñador.



La mezcla de colores en un mismo overol hace que no se vea aburrido: “siempre pensamos que el cómo nos vemos al espejo influencia demasiado el cómo nos sentimos, así que creamos pensando en seguridad, comodidad y diseño”, agrega Durán Archila.



El diseño de este nuevo producto de Arial12 llegó ante la parálisis comercial que afectó a la red de producción y comercialización que trabaja, buscando una reactivación cíclica en la cadena de ruta de sus productos.



“Ha tenido una acogida muy positiva por la carga de diseño y estética que cuenta. Además, los materiales con los que se confeccionan son de alta calidad”, dice el diseñador.



Esta nueva línea también tiene un enfoque ecológico, “el aumento de la comercialización de trajes en material quirúrgico para personal de la salud no solo está generando un problema en la producción de prendas, sino también a la ecología, ya que se están desechando estos trajes porque se rasgan, se usaron tres o cinco veces y se acabó su proyección de uso”, explica Durán.



Por esta razón diseñaron esos overoles con el fin de que las personas puedan utilizarlos decenas de veces. Incluso sus sofisticados diseños permiten que puedan usarse cuando ya no haya riesgo: “Diseñamos piezas que, cuando pase esto de la pandemia, luzcan como prendas deportivas e, incluso, sirvan para días de lluvia”.



Detrás de esta creación también hay un sentido social. Arial12 vio en esta buena acogida de su prenda la posibilidad de poder ayudar a más personas que hoy están pasando por una situación difícil.



(Además: Las nuevas reglas de la cuarentena en las capitales)



“El 15 por ciento de las ventas es donado en alimentación y utensilios de aseo para asilos de Bucaramanga. Además de esto, en Bogotá, Santa Marta, Neiva y Medellín se está replicando esta acción con el mismo porcentaje dirigido al apoyo de los más necesitados con distintas fundaciones”, explica el diseñador.



Alejandra Rodríguez - Corresponsal

EL TIEMPO-Bucaramanga