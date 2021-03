Discriminan a mujer trans que apareció en imagen de día de la mujer

La publicación en redes sociales de una serie de imágenes sobre el día de la mujer generó polémica.



La campaña es de la Alcaldía de Barrancabermeja y consiste en una serie de piezas gráficas que "están acompañadas de mensajes donde resaltamos el valor, esfuerzo y trabajo que por años, las mujeres sin distinción de su orientación sexual, hacen por nuestra sociedad", indicó Margareth Sanchéz, secretaria de la Mujer del distrito.



Estas imágenes recibieron miles de comentarios en la red social Facebook donde en reiteradas ocasiones insultan y discriminan a la mujer de la foto.



"No había un mujer de verdad acá en Barranca para la foto?. Hasta donde yo sé acá hay muchas mujeres bonitas, trabajadoras, luchadoras, emprendedoras, madres, hijas, esposas, independientes, jóvenes, ancianas, etc, etc. El poner a alguien que cree que es mujer solo minimiza a la mujer", es uno de los cientos de comentarios discriminatorios.

El #DíaDeLaMujer se considera una fecha de gran importancia para las mujeres transgénero que a diario batallan contra la discriminación y luchan por la inclusión y el respeto. Publicado por Alcaldía Distrital de Barrancabermeja en Miércoles, 3 de marzo de 2021

Sin embargo, también hay comentarios de usuarios que resaltan la inclusión por parte de la Alcaldía.



Desde la alcaldía piden respeto con las mujeres que aparecen en las fotografía y enfatizan, "hoy el mundo nos invita a aceptar las diferencias, convivir en el marco del respeto y la tolerancia".

