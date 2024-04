Diputado de Santander, Jesús Ariza, habría violentado sexualmente 50 veces a expareja

En la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo hoy, 8 de abril, en contra del diputado y expresidente de la Asamblea de Santander, Jesús Ariza, se conocieron fuertes detalles a los que él habría sometido a su expareja sentimental con la que tiene un hijo.

La juez 15 penal de Bucaramanga dio a conocer que la mujer habría sido accedida carnalmente en 50 ocasiones cada 15 días desde enero de 2022 a Noviembre de 2023.

En esos episodios se conoció que, al parecer, el dirigente político la violentaba económicamente, es decir, que como no aportaba dinero al hogar que sostenía con Ariza, la obligaría a tener relaciones sexuales.

Compartir Jesús Ariza, diputado de Santander, acusado de denuncia sexual Foto:ARCHIVO PARTICULAR

En medio de la audiencia se conoció que la mujer no solo fue agredida sexualmente, sino también físicamente y psicológicamente, pues la juez mencionó que en varias ocasiones fue agredida con golpes en el rostro y en seguida era sometida a actos sexuales.

“La víctima teme por su vida, y por lo que pueda llegar a hacer Jesús Alfredo. Ella dice que él permanece armado, eso según, la noticia criminal del 10 de enero del 2024“, dice la fiscal Olga Caivas Bustos.

El expresidente de la Asamblea consumiría constantemente bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, según se pudo conocer en audiencia y por declaraciones de su expareja.

El funcionario público no aceptó cargos sobre este escándalo.

El escándalo

El pasado 23 de marzo se destapó el escándalo en el que Jesús Ariza, siendo en ese entonces presidente de la Asamblea, insulta a su expareja y se escucha la agresión verbal a la que es sometida la mamá de su hijo.

Un video en X, muestra que el dirigente político insulta a la que sería su expareja. Incluso, le confirma que está bajo efecto de sustancias psicoactivas como el perico.

Según se escucha en la pieza audiovisual, esta droga se le habría ofrecido la misma mujer que graba el video.

Esta situación se le salió de control al diputado Ariza, ya que fue denunciado por presunta agresión física a las mujeres.

Además, esta no es la primera denuncia que tiene el dirigente, ya que no puede salir del país porque reposa una demanda de alimentos.

¿Qué dice el presidente de la Asamblea?

Sobre el video que se conoció en redes, primero, el dirigente político aseguró que no consume sustancias psicoactivas como lo afirmó en la pieza audiovisual.

Aclaró que ese comportamiento de cómo trató a su expareja no tiene excusa alguna y no debió pasar.

"En el año 2022, en una notaría hice una anotación extra juicio en donde la madre del menor, que es mi hijo, me amenazó que me iba a demandar, ahí me iba a postular para el concejo y ella me dijo que iba acabar con mi vida, tengo el documento. Por respeto a mi hijo no había salido a dar una explicación", contó.

Sobre la manutención de su hijo, dijo que cumple una cuota alimentaria mensualmente. Consignada al juzgado tercero de familia desde el 2023.

"No he querido a salir más por el odio y rencor que, no es justo que le hagan un daño psicológico a mi hijo. Pido excusas a las mujeres, por ese video, puede haber más videos, pero toca conocer qué pasó, esto fue un video provocado".

La audiencia continúa y aunque no se conoce la condena, la juez manifestó que podría recibir entre 12 a 20 años de prisión.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.

Escríbanos en : melmun@eltiempo.com