Le negaron la entrada a Dilian Francisca Toro a feria de calzado

En la mañana de este viernes 16 de julio, la dirigente política del partido de la U se encontraba en la feria de calzado de Bucaramanga que se está desarrollando en Neomundo.



Cuando intentó entrar al recinto del evento no le fue permitido el ingreso, según afirmó ella, fue por orden del organizador de la feria.



"Intereses políticos y radicales hoy no nos permitieron escuchar y compartir con los microempresarios del calzado de Santander, quienes afrontan una situación difícil por la crisis económica. Para algunos extremistas, el diálogo no es el camino", indicó la exgobernadora Del Valle.



Desde el partido de la U rechazaron el hecho. "Rechazamos el acto realizado en contra de la Presidenta del Partido, Dilian Francisca Toro, a quien el organizador del evento le negó la entrada a la Feria Expocuero2021 en la ciudad de Bucaramanga, cuando pretendía entrar luego de ser invitada por la industria del calzado", dijeron en un comunicado.



EL TIEMPO intentó comunicarse con los organizadores del evento, sin embargo, no obtuvo respuesta.



BUCARAMANGA