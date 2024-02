Didier Tavera no aceptó cargos tras escándalo por compra de tamales a 30 mil en el PAE

Durante este 6 de febrero se realizó una audiencia sobre las presuntas irregularidades que rodean la contratación del programa de Alimentación Escolar, PAE, cuando Didier Tavera fue gobernador de Santander.



Puede leer: Extinción de dominio a Didier Tavera, exgobernador de Santander

​

Ante el escándalo que se conoció en su momento, en el 2016, como la compra de tamales a 30 mil pesos a una empresa en Acacías, Meta, que se dedicaba a la administración de grúas, es decir, no tenía ninguna experiencia en manejo de alimentación, el ex mandatario no aceptó cargos ante la Corte Suprema de Justicia.

Facebook Twitter Linkedin

En audiencia con la Corte Suprema de Justicia Foto: tomada del video de redes

La Fiscalía le imputó los delitos de peculado y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales tras la presunta corrupción que hubo en varios procesos de contratación con el PAE.



De este caso, Germán Trujillo Manrique, conocido como el Zar del PAE fue condenado, pues su cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, fue la operadora que se quedó con los contratos del programa en Santander.



En este proceso Trujillo alcanzo a devolver $2.283 millones, por lo que el juez le había otorgado el beneficio de casa por cárcel.



Entre tanto, en el 2022 la Fiscalía tomó medidas cautelares como embargo de bienes al exgobernador Didier Tavera.



El proceso que realizó el CTI se hizo en el barrio de Cabecera, en Bucaramanga, en el conjunto Sierra Imperial, ubicado en la carrera 38a N. 48a - 05.



Aunque aún no se sabe muchos detalles, el exgobernador de Santander contó que este embargo se realiza hasta que culmine la investigación.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.