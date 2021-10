Horarios extendidos y aforos completos en Bucaramanga para el día sin IVA

El próximo jueves 28 de octubre en medio del día sin IVA se tendrán horarios especiales en los centros comerciales de Bucaramanga.



Según información entregada por Fenalco Santander, los centros comerciales tendrán jornadas desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche de la siguiente manera:





Cacique: 6 am a 12pm

Cuarta Etapa: 6 am a 9 pm

Cañaveral: 6am a 10 pm

La Florida: 8am a 9pm

La Quinta: 8am a 9 pm

Parque Caracolí: 8am a 10pm

Megamall: 6am a 10pm

Acropolis: 8am a 10pm

Delacuesta: 6am a 11pm



Además de contar con horarios extendidos no habrá restricciones adicionales como pico y cédula o aforos controlados, según el anuncio del alcalde de Bucaramanga de ampliar el aforo al 100% en establecimientos comerciales.



Hasta el momento desde la Dirección de Tránsito no han hecho anuncios sobre quitar el pico y placa que ese día le corresponde a los vehículos cuyas matrículas terminan en 7 y 8.



BUCARAMANGA

