La colombiana detrás del diseño de los populares emojis de Apple

El verano del 2008 cambió la vida de Ángela Guzmán, una colombiana que a sus ocho años se fue a vivir al sur de la Florida en Estados Unidos.



Sin saber hablar ingles, Ángela encontró en el dibujo una forma de comunicarse con sus amigos y poder trasmitir lo que pensaba y sentía. "Con los dibujos me comunicaba con mis compañeros y mi profesora, desde ahí me empezó a gustar dibujar", indica Ángela.



Empezó a estudiar diseño gráfico y en el último año de su universidad, fue aceptada para hacer una pasantía en la empresa de tecnología Apple. El primer día que Ángela llegó a la gran compañía en California, le asignaron el proyecto de crear 480 emojis para el lanzamiento del IPhone en Japón.



Sin saber que eran los emojis, llegó a la oficina de Raymond Sepulveda, quien se convertiría en su compañero y mentor durante los siguientes tres meses de su vida en Apple.



"Llegué sin saber nada, no tenía ni idea quién iba a ser mi equipo. Recuerdo que el director me dijo: 'Ángela vas a diseñar unos emojis', y yo lo único que le dije fue: '¿Qué es un emoji?'", relata, entre risas, Ángela.



Juntos diseñaron cientos de los más populares, como el anillo de compromiso, el cono de confeti, el excremento feliz, el árbol de navidad, entre otros.



El primero que diseñó Ángela fue el anillo de compromiso, se tardó tres días en hacerlo.

La colombiana Ángela Guzmán diseñó cientos de los emojis más populares de Apple. Foto: Archivo particular

"Pasaron los tres meses, volví a la universidad y nunca me imaginé que años después estos emojis estuvieran en todas partes, fue toda una aventura para mí", dice.



Ángela recuerda que el día que Apple lanzó los emojis, 'sus emojis', sintió una emoción muy grande.



"Le mostré a una amiga de la universidad porque durante los tres meses nadie supo cuál había sido mi proyecto en Apple y solo me dijo: 'ah, ok, están muy bonitos'", relata.



Su emojis favoritos son el cono de confeti, los sets de corazones y el arbolito de navidad. "De los que no diseñé, me encanta la caquita feliz", manifestó Guzmán.



Ángela pasó por grandes compañías como Arbnb y Google, donde estuve por más de cinco años, hasta que decidió renunciar y emprender con Tinjiko su empresa una empresa de 'mentorías' personalizadas de diferentes temas.

"Tinjiko a mi me reconecta con mis raíces colombianas. Esta plataforma nos da la capacidad de tener conexiones globales con humanos ofreciendo el talento de todos los expertos donde los demás usuarios puedan contestar sus necesidades. Actualmente estamos trabajando con muchas maquilladoras colombianas que enseñan a los usuarios", relata Ángela.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA@mariasrodriguez