Una nueva polémica se desata en Bucaramanga, principalmente en el Concejo de la capital de Santander, en donde el 31 de octubre, día que se celebraba Halloween, se citó a los corporados para el desarrollo de la proposición con el fin de celebrar el "día de la biblia".



Esto generó controversia ya que algunos concejales consideraron que este tipo de discusiones no son tan primordiales para atender como otras necesidades que tiene la ciudad.

Carlos Felipe Parra del Partido Verde, indicó que se salió de la sesión debido a que no estaba de acuerdo que esto se hiciera de esa manera, ya que hay caos en la ciudad y hay otras prioridades.



"El concejo debe estar concentrado en debates de control político, tenemos pendientes el debate de seguridad, de la comuna 12 y son cosas que no han sido atendidos", dijo el concejal Parra.



Indicó que cuando se dio a conocer la celebración del 'día de la biblia´ en el Concejo se cambió la temática y citaron a control político sobre libertad religiosa.



"Luego se destapó el escándalo, cambiaron el orden del día, dijeron que era control político sobre libertad religiosa, y luego, cuando se hizo la sesión, solo se desarrolló la conmemoración del día de la biblia y no lo considero adecuado", insistió el concejal.

Hoy le pagan la sesión a los concejales de Bucaramanga por discutir sobre el día de la biblia? Sí, DÍA DE LA BIBLIA!



Feliz inicio de semana país laico. pic.twitter.com/6S1X4HH5CS — NataliaDuránValbuena (@NataliaDuranV) October 31, 2022

Respuesta del Concejo de Bucaramanga

Carlos Barajas, presidente del Concejo de la 'ciudad de los parques' indicó que hay otros colegas de él que están desinformando.



​Explicó que no se originó la conmemoración del 'día de la biblia' y que jamás se realizó un culto.



"Hay una política pública de libertad religiosa y eso fue lo que se discutió hoy. Además, es el derecho que tienen los que se declaran en oposición a que se les agenden debates de control político y ellos pidieron ese debate (Jaime Andrés Beltrán y Tito) no hicimos ningún culto como lo quieren hacer ver. La discusión se centró en establecer las metas cumplidas por parte de la administración en materia de libertad de cultos. Algunos concejales se opusieron a que se hiciera la actividad porque según ellos se atentaba contra la constitución cuando es la misma Carta Magna la que invoca la protección de Dios", explicó el presidente del Concejo.



Finalmente, Barajas contó que la citación que se originó en un principio tuvo un error de comunicación de la Secretaría al convocar a los concejales para la conmemoración del día la biblia.

Concejal propondrá que se ore antes de iniciar debates

Luís Eduardo, el 'chumi' Castañeda, concejal del Partido Centro Democrático, también generó polémica. ya que dijo que quien no tenga temor de Diós no puede ser servidor público.



Se comprometió que iba a pasar una proposición para que antes de iniciar algún evento en el Concejo, se incluya una oración.