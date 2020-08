El detalle inédito sobre desaparición de la profesora hallada muerta

El 17 de julio a las 6 de la tarde María Angélica Polanco salió de su casa en el barrio Torcoroma, en Barrancabermeja, y su familia nunca más la volvió a ver con vida.

Cuatro días duró la búsqueda de la profesora del colegio Santa Teresita hasta que el 21 de julio, habitantes del corregimiento El Llanito, también en Barrancabermeja, encontraron el cuerpo de María Angélica en avanzado grado de descomposición.



Un testigo indicó que ese 17 de julio, María Angélica se subió a la camioneta de su exesposo Arlington Polo Ariza, por lo que este hombre fue llamado a interrogatorio y vinculado oficialmente al proceso.



En medio de la diligencia de interrogatorio del pasado jueves 30 de julio, Arlintong sufrió un percance de salud y debió ser trasladado a un centro de salud de Barrancabermeja, desde allí no se volvió a saber del caso.

El cuerpo será trasladado a Medicina Legal de Bucaramanga. Foto: Cortesía Policía Magdalena Medio

Mario León Arciniegas, abogado de Arlington Polo, habló en exclusiva con EL TIEMPO y reveló nuevos detalles del proceso y de la noche en la que desapareció la profesora que fue hallada muerta.



“Ellos sí se vieron esa noche. Él fue y la recogió a ella, se reunieron, hablaron y él jamás me ha negado que se hayan visto. Él me ha dicho que es inocente y yo lo veo muy sincero, le creo a mi cliente”, indicó el abogado de Polo Ariza.

Así, Arlington Polo Ariza habría sido la última persona que vio a la profesora María Angélica con vida. No obstante, las autoridades continúan armando las piezas de qué fue lo que ocurrió esa noche, las causas de su muerte y cómo su cuerpo terminó en un potrero.



Hasta el momento la Fiscalía no ha revelado las pruebas que tiene en contra del exesposo de María Angélica y, según el abogado, “estamos esperando que la Fiscalía nos presente lo que tiene, que se dé el interrogatorio para que él pueda decir dónde la dejó y qué fue lo que pasó”, dice el abogado.



Versiones en redes sociales indicaban que Arlintong Polo habría salido del país, sin embargo, su abogado informó que se encuentra en estado crítico de salud.



“Los médicos lo remitieron a la ciudad de Bucaramanga y está en una clínica de la capital santandereana. Su situación médica se hizo más complicada y no he podido hablar con él de forma directa, según me indican sus familiares, su avance médico no es positivo por ahora”, indicó el abogado.



La diligencia se detuvo ese 30 de julio cuando apenas comenzaba a responder las preguntas del Fiscal y por el estado de salud no se ha podido reanudar.



“Acordamos reanudar la audiencia esta semana, ponerle un ‘ultimátum’ para no demorar esto y quedamos de ir hasta allá (Bucaramanga), para realizarla el próximo miércoles 12 de agosto, pero todo depende del estado de salud de mi cliente”, dijo el abogado León Arciniegas.



El Instituto de Medicina Legal aún no ha revelado oficialmente las causas de la muerte de la docente, sin embargo, una familiar de ella compartió con EL TIEMPO un informe preliminar que habría conocido el padre de Polanco.



"El papá de María Angélica no quiso saber con detalles cómo la mataron, es un dolor muy grande saber sobre su sufrimiento. Lo único que podemos saber es que la ahorcaron y ella tiene dos fracturas en una de sus piernas", indicó una familiar de María Angélica Polanco.



Según el abogado, Arlington Polo Ariza no está siendo custodiado en la clínica donde se encuentra, “si estuviera en condiciones de salir y quisiera, él lo puede hacer”, indicó.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA