Desgarrador: hija de vendedor de aguacates asesinado rompe en llanto en audiencia

"nada, ni la ley ni todos los años que le den a él, van a devolverme a mi padre, no le han dado el derecho para quitarle la vida a mi padre, lo que él hizo no justifica absolutamente nada, él tenía familia, tenía hijos, por qué no pensó antes, usted no pensó, por qué no pensó si tiene familia. Pido justicia, que le apliquen todo el peso de la ley, nadie va a devolver a mi padre, nadie", dice entre llano y voz quebrantada la hija de Delio Hernández, el vendedor de aguacates, que fue asesinado en un acto de intolerancia cuando llevaba una carretilla y accidentalmente la estrelló contra una moto.

Es un duro relato que entregó la mujer en medio de la audiencia cuando alias Cejas pidió disculpas a la familia por haber cometido tal crimen que conmocionó no solo en Santander, sino a nivel Colombia al conocerse el video del momento del homicidio.

Delio Hernández, quien dedicó su vida a la venta informal en el centro de Bucaramanga recibió tres heridas de arma cortopunzante y con eso se acabó su vida a los 49 años.

Comerciante informal fue asesinado por intolerancia Foto:Suministrada a EL TIEMPO Compartir

Dejó huérfanos a tres hijos, entre esos, un menor de edad de 16 años de edad. La familia no se repone aún de este daño que causó alias Cejas y por eso exigen que le den una condena razonable y justa.

"Pido que se le aplique toda la ley, mi papá no tuvo tempo de defenderse, de reaccionar, de hacer nada, quedo sin afecto, sin el calor de mi padre, tengo un hermano de 16 años", continúa diciendo la hija de Delio en medio de la audiencia.

El presunto homicida, identificado como Johan Andrés Joya Delgado, de 24 años, no aceptó cargos, pero en el encuentro virtual cuando se le endilgaba el delito de homicidio agravado pidió disculpas a la familia afectada y dijo que se arrepentía de corazón haberlo perpetrado.

"Le pido muchas disculpas a los familiares, que me perdonen, estoy arrepentido, de corazón... Sobre los cargos, no los acepto", dijo cejas.

Johan Andrés fue enviado a la cárcel. El caso se originó el 10 de marzo en el centro de Bucaramanga.

Los amigos de Delio Hernández lo despidieron con serenata de Darío Gómez, música que en vida disfrutaba en tiempos libres.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.