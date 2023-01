La situación en Barrancabermeja se agudiza tras los paros que se cumplen en Campo 23 y en la Lizama. Ya son más de 35 horas de bloqueos viales y esto ha prendido las alarmas en las comunidades.



Febecol confirmó que hay desabastecimiento de gasolina en un 50% de las estaciones, de18 que hay en el puerto petrolero, nueve ya no tienen combustible, debido a que las empresas cargan en el sector de la Lizama.



La situación es preocupante porque ya se registran largas filas de motociclistas y carros para cargar en las únicas estaciones que tienen el líquido.

Grave la situación en #Barrancabermeja este es la panorama de las estaciones de servicio tras el bloqueo en Lizama y Campo 23. Largas filas de vehículos, camiones y motos para cargar combustible. Autoridades confirman que el 50% de las bombas no tienen gasolina.

"Hay estaciones que se quedaron sin gasolina, y las que tienen están a estallar de carros yendo a tanquear. Son 19 y nueve ya no tienen gasolina, no tenemos cómo ir, en plantas hay combustibles, pero no cómo movernos", relató el director de Febecol, Farid Jones a EL TIEMPO.



Contó que la solución a corto plazo es que Ecopetrol habilite la carga desde la Refinería a las estaciones de servicio.



"Ecopetrol tiene combustible en la Refinería, que la empresa permita la carga, que haya un convenio con las mayoristas, es la solución más viable, si no se levanta el paro".



Hay dos plantas de combustible, una queda en Betulia, cerca de Sogamoso y otra en La Lizama, en donde persiste el bloqueo, "No hay cómo para recargar, se afecta también el abastecimiento en San Alberto, ellos tampoco han tenido como abastecerse, se va a generar un problema muy grave".