Tenga cuidado: así pueden robar sus seguidores de las redes sociales

No solo suplantan su identidad para pedirle plata a sus contactos a su nombre, sino que ahora también se roban los seguidores de su cuenta de Instagram o Facebook.

Los generadores de contenido o las diferentes marcas que cuentan con millones de seguidores son las más apetecidas.



Este es el caso de Sergio Serrano, un empresario santandereano, propietario de la marca de zapatos Alicia y creador de contenido.

En días pasados, Sergio recibió un correo a nombre de la red social Instagram.



Este mail llegó a la cuenta corporativa de Alicia.



“Crearon un correo muy similar a los de Instagram y utilizaron toda la imagen corporativa oficial de esta red social. Tenía la misma tipografía, los logos, y visualmente se ve exactamente igual a los correos que ellos mandan”, relata Sergio.

En este correo le pedían que cambiara su contraseña ingresando a un enlace que adjuntaban en un botón, igual a los que se utilizan en la red social.



"Sentimos que hayas tenido problemas para iniciar sesión en Instagram, te invitamos a cambiar la contraseña haciendo click aquí", se puede leer en este correo.

correo autorizada por Sergio Serrano. Foto: Cortesía: Sergio Serrano

La cuenta de Alicia tiene más de 400 mil seguidores lo que significa un activo bastante ‘jugoso’ para los delincuentes.

“En mi caso, yo trabajo con dos agencias de publicidad más el equipo digital, es decir que somos cinco personas las que tenemos acceso a la cuenta de Alicia, entonces cuando me llegó ese correo yo pensé que alguien se le había desconectado la cuenta”, cuenta Sergio.



Por poco ingresa al enlace del supuesto Instagram, por fortuna, preguntó antes a las personas que también tienen acceso y ellos dijeron que no habían tenido problema con el ingreso.



“Cuando ellos me dijeron que no eran ellos, yo de una revisé el correo y decía security.mail.instagram.com entonces claro se parece mucho y cualquier persona cae con ese mail”, dice el empresario.

Si Sergio hubiera dado click a ese botón le hubieran pedido que cambiara la contraseña e inmediatamente les da el acceso a los delincuentes a su cuenta de Instagram.



Desde la Sijín seccional Bucaramanga, informaron que diariamente se reportan tres casos de este tipo.



Los delincuentes roban las cuentas de Instagram, le cambian el nombre y luego las revenden ya que los seguidores se han convertido en un activo para comercializar contenido o productos.

“Recomendamos fijarse muy bien en el servidor del que viene el correo que les llega. Las redes sociales nunca le van a pedir que cambie las contraseñas desde su correo, no caiga en la trampa”, indicó un experto en seguridad informática de la Sijin.



En muchos casos, la misma plataforma ayuda para la recuperación de la cuenta, sin embargo, es un proceso que podría tardar unos días.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Redactora de EL TIEMPO

BUCARAMANGA

En Twitter: @MariasRodriguez

