Denuncian explotación sexual en discotecas de Bucaramanga: la historia de una víctima

Este fin de semana se registró una denuncia a través de redes sociales en el que Gabriela Jaimes, una mujer de 26 años, manifestó que estaba departiendo con su novio en un bar en la reconocida 'cuadra play', en Cabecera, Bucaramanga.



Cuando se aproximó a la barra unos extranjeros le entregaron una tarjeta ofreciendo compañía para pagarle a la mujer.



La tarjeta decía: 'Gringos buscando novias' y al revés del documento decía, "Hacemos citas de barra libre, pollo Frisby, Buñuelos con arequipe, chontaduro y chili".



Además, citaban teléfonos para que las mujeres puedan llamar. Según la tarjeta, eran los números de personas de Estados Unidos y de Polonia.

Prendo las alertas en Bucaramanga por el turismo sexual. 🚨🚨🚨



Ayer fui a una discoteca llamada bandida, queda al lado de municipal, fuimos disque porque era barra libre y queríamos acordarnos de la universidad con mi novio. — Catbriela 🎃👻💀 (@GabrielaJG182) October 14, 2023

Este hecho causó indignación en la cliente del bar y lo hizo saber en sus redes sociales.

A través de trinos contó que su novio se indispuso con la situación y tuvo una discusión con algunas personas que atendían el establecimiento.



Gabriela indicó que los extranjeros que le entregaron la tarjeta tenían muy buenas relaciones con los que atendían en la discoteca, ya que vio que se saludaron con mucha confianza.



Esta denuncia la hace con el fin de que Bucaramanga no se vuelva una ciudad de turismo sexual, incluso, la comparó con Medellín, en donde indicó que esto se ve todo el tiempo en lugares de fiesta.



"Cuando tu entras está la barra y encuentras dos personas y entregaron la tarjeta, ahí hay una complicidad grande, ellos llegaron y los extranjeros tenían confianza, les daban trago en la boca, los Policías no se tomaron en serio lo que estaba pasando, los del bar dijeron que era una exagerada", contó ante la denuncia que hizo y a la que las autoridades ignoraron y no tomaron como importante.

Ofrecen servicio en bares Foto: ARCHIVO PARTICULAR

¿Qué dice el bar?

La versión de los dueños y administrativos del bar contaron una historia totalmente distinta a la de la cliente.



En primer lugar, dijeron que la tarjeta entregada es un tipo de "broma" de uno de sus clientes.



Segundo, supuestamente el novio de Gabriela la agredió porque la mujer estaba bailando con los extranjeros.



Finalmente, fueron sacados de la discoteca por el inconveniente que se tuvo.



"Fueron clientes que llegaron con una tarjeta de broma, en los videos está claramente determinado que el novio golpeó a la muchacha, nada tiene que ver con la discoteca, la discoteca está diseñada para proteger a las mujeres. Inicié acciones legales en contra de la muchacha, nada tiene que ver con la difamación que hace. Tenemos personal cuando las niñas están borrachas, inclusive, les pagan el Uber que verifique que llegó a la casa", dijo el propietario de la discoteca.

Ofrecen diferentes servicios por dinero Foto: ARCHIVO PARTICULAR

EL TIEMPO intentó contactarse con los números de las tarjetas, en un primer momento contestaron la llamada, pero luego no volvieron a atenderla.



Finalmente, en una aplicación de celular que identifica los números sin tenerlos guardados en el celular aparecen como "proxenetas".

Se intentó contactar a los números para verificar la denuncia. Foto: Melissa Múnera Zambrano

¿Ha sido víctima de violencia de género?



Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.