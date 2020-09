Denuncian que soldados agredieron a un menor frente a base militar

Luz Estela Alvarez es la madre de un menor de 17 años que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en el Magdalena Medio.



La mujer denuncia que su hijo fue víctima de una agresión por parte de soldados de la base militar que está ubicada en el sector de La Lizama en Barrancabermeja ( Santander).



Según relata Alvarez, el pasado 19 de septiembre sobre la medianoche, su hijo iba en una motocicleta y los soldados de la base militar lo detuvieron.



“Él intentó parar pero se acordó que la vez pasada lo pararon ahí mismo y le pidieron plata, entonces intentó regresar pero los soldados se colgaron a la moto y cuando pudo arrancar le salieron dos soldados más de la oscuridad y uno de ellos levantó el fusil y me golpeó a mi hijo en la cabeza”, cuenta la mamá del menor.



El joven se desestabilizó y terminó estrellándose contra una cerca. “Estaba lleno de sangre y los soldados no lo auxiliaron, menos mal que iban unos amigos de él atrás en otras motos y ellos lo ayudaron”, dice Alvarez.



El menor duró tres días en coma en la clínica La Magdalena de Barrancabermeja, posteriormente fue sometido a una cirugía porque sufrió heridas en su cráneo, “los médicos me dicen que perdió mucha sangre y él se encuentra hospitalizado en estos momentos. Es muy feo, muy duro lo que le hicieron a mi niño”, dijo.

El Comando de la Quinta Brigada emitió un comunicado referente a esta situación e indicó que se trató de un accidente de tránsito.



“Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 2 Teniente General Gustavo Rojas Pinilla reportan la ocurrencia de un accidente de tránsito en horas de la madrugada, cuando al parecer un joven motociclista habría resultado herido”, indicaron.



En este mismo comunicado, afirman que los soldados intentaron ayudar al joven pero que este rechazó la ayuda.



Un equipo jurídico se encuentra en el lugar de los hechos donde se inició una investigación, “con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó lo ocurrido”.

BUCARAMANGA